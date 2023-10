Pronto soccorso, la svolta. Susanna Contucci primario

Il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dopo tre anni di attesa, ha il suo nuovo primario. La dottoressa Susanna Contucci succede ad Aldo Salvi. In realtà non siamo di fronte ad alcun cambio della guardia, quanto a una modifica contrattuale, visto che la stessa Contucci negli ultimi tre anni di fatto ha ricoperto lo stesso incarico, ma con il ruolo di Facente Funzione. Ci ha messo una vita la direzione generale, da quella precedente targata Michele Caporossi a quella attuale con a capo Armando Gozzini, per tappare la falla del primariato del reparto più importante di un ospedale. Prima l’emergenza Covid che ha colpito duro il nosocomio regionale, poi lo stop alla prima procedura concorsuale, ormai arrivata quasi in fondo, per bandirne una nuova. Ieri l’azienda ha pubblicato l’esito finale delle prove e la classifica stilata dalla Commissione giudicante. I candidati alla fine, dopo il forfait all’ultimo momento della dottoressa Cinzia Nitti, sono rimasti tre. Martedì si è svolto il colloquio che ha attribuito un punteggio superiore proprio a Susanna Contucci di quel tanto che è bastato per scavalcare il secondo classificato, Emanuele Rossi, attuale primario del pronto soccorso di Macerata e con una lunga esperienza proprio a Torrette in passato. Il curriculum, infatti, premiava Rossi capace di ottenere 15,710 punti su 30 contro i 15,030 della Contucci; l’esito del colloquio ha dato 65 punti alla Contucci e 60 a Rossi, da qui il sorpasso decisivo. Fuori gioco il terzo candidato, Vincenzo Menditto, anche lui in servizio attualmente al pronto soccorso di Torrette.

Il nuovo regolamento in tema di concorsi non consente più al direttore generale di avere l’ultima parola come accadeva in passato. Presentando una motivazione ponderata, infatti, fino a un anno fa i dg potevano sconvolgere la graduatoria e nominare il secondo se non addirittura il terzo della terna finale. Ora non è più così e Gozzini prenderà atto della valutazione della Commissione incaricando la vincitrice del nuovo ruolo.

Martedì sera la dottoressa Contucci era al suo posto di lavoro in ospedale, in sala visita, quando si è verificato l’incendio doloso, per fortuna domato in fretta. Ieri ennesima giornata di lavoro ordinario e oggi sarà la stessa cosa, ma nel frattempo è intervenuta l’importante novità. Della Commissione facevano parte Claudio Martini, direttore sanitario dell’azienda ospedaliera (componente di diritto) e una serie di medici esterni: Paolo Baron dal Piemonte, Roberto Pusinelli dalla Lombardia, Grazia Pecorelli, Rosa Intermite e Andrea Strada dall’Emilia Romagna, Gian Luca Proietti Silvestri dall’Umbria. Ieri pomeriggio il documento ufficiale di nomina è stato pubblicato sul siti aziendale per vidimare ufficialmente il provvedimento.

Pierfrancesco Curzi