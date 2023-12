Pronto soccorso nel caos. Nove ore di attesa a 81 anni: "Basta, visita a pagamento"

Oltre sei ore di attesa, estenuanti per un’anziana, per poi sentirsi dire il più classico dei "torni domani". Nove ore totali, compresa la permanenza del giorno dopo in reparto, prima della drastica decisione di farsi visitare a pagamento altrove. Tra carenze, boom di accessi e sciopero del personale, la notte di domenica e la mattina di lunedì in pronto soccorso a Torrette si sono trasformate in un calvario per una 81enne anconetana e suo figlio. I problemi sono iniziati intorno alle 20.30, quando la donna, che soffre di fibrillazione atriale e broncopneumopatia cronica ostruttiva, ha accusato un malessere. Dopo i controlli del 118, Gianluca Gambella, il figlio, ha optato per il trasferimento in ospedale. Alle 22 le prime analisi e l’elettrocardiogramma, in cui è spuntata un’anomalia nel tracciato. Situazione rientrata e nonnina "parcheggiata" in carrozzina nella sala del triage. "Stracolmo di persone – il racconto di Gambella – e dove abbiamo atteso fino alle 3.30. Poi ci hanno chiamato, facendoci compilare un verbale e consigliandoci di parlare col cardiologo per mettere un ecg holter". Il responso dopo sei ore interminabili: "Dovevamo tornare all’indomani alle 9 per una visita nefrologica, in quanto dalle analisi risultava un’insufficienza renale".

Il giorno successivo l’ulteriore attesa fino alle 12 ("Il medico è tornato in rianimazione per un’urgenza", ci ha detto un’infermiera", ha riferito Gianluca), con l’anziana che tra mascherina, stanchezza e ansia ha iniziato a sentirsi nuovamente male "rischiando due volte di cadere". Lì, l’intervento di Gianluca. "Ho chiamato mia moglie che ha prenotato per le 14 del giorno stesso una visita a pagamento a Senigallia". Come una beffa: "Se Torrette vive in emergenza tutti i giorni – conclude il figlio – significa che qualcosa non funziona. Chi gestisce, non lo vede? Pagare il servizio sanitario, e quindi una prestazione al momento del bisogno, non penso sia corretto, soprattutto se a pagare sono i pensionati già costretti a sacrificare parte della loro misera pensione".

Giacomo Giampieri