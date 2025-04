Pronto soccorso, radiografie digitali eccellenti

Un’arma ‘di difesa’ in più a beneficio del Pronto Soccorso del Carlo Urbani, il reparto ospedaliero per antonomasia in prima linea, un avamposto costantemente ‘sotto attacco’ ventiquattro ore su ventiquattro. Il nuovo sistema radiologico di ultima generazione, acquisto realizzato grazie ai fondi del PNRR, messo a disposizione del reparto diretto dal primario Mario Caroli è stato inaugurato ieri alla presenza del direttore sanitario dell’Ast Ancona Benedetta Ruggeri, del direttore dell’unità operativa complessa di radiologia Francesco Bartelli, del consigliere regionale Lindita Elezi, del vice sindaco Samuele Animali in rappresentanza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo in missione nella capitale, i Carabinieri di Jesi in uniforme con la benedizione del cappellano dell’ospedale Don Gerardo Diglio.

Il sistema GMM KALOS – la nota della Regione – è una piattaforma digitale all’avanguardia che produce immagini diagnostiche di altissima qualità riducendo la dose di radiazioni, pensato per ambienti come il Pronto Soccorso dove servono rapidità e precisione anche quando il paziente è in condizioni critiche e non può essere spostato. E’ possibile effettuare ogni tipo di radiografia (scheletrica, polmonare ...) anche in situazioni d’urgenza. Il tavolo può sostenere pazienti fino a 280 kg, inoltre le immagini sono disponibili subito dopo l’acquisizione rendendo più veloce la diagnosi e alleggerendo il lavoro del personale.

"Una nuova apparecchiatura progettata specificamente per il pronto soccorso. Si tratta – spiega il dottor Bartelli – di una tecnologia fondamentale per la rapidità di esecuzione, l’elevata qualità delle immagini e la significativa riduzione della dose di radiazioni. In questa sala vengono effettuate ogni anno dai 14mila ai 15mila esami, ridurre l’esposizione è essenziale considerando soprattutto che tra i pazienti ci sono persone di tutte le età compresi i bambini".

"Una nuova apparecchiatura che va a potenziare un pronto soccorso fondamentale come quello di Jesi – si compiace l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – stiamo investendo in maniera importante anche sul personale: dal 2024 ad oggi, per garantire e potenziare tutti i servizi ospedalieri e territoriali dell’area di Jesi abbiamo assunto 61 dirigenti medici e 176 tra personale sanitario non medico, tecnico e amministrativo … e dall’anno prossimo – conclude la nota del vice presidente regionale – avremo i medici necessari al sistema sanitario nazionale".

Gianni Angelucci