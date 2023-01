Pronto soccorso senza personale Confermati 2 medici neolaureati

Pronto soccorso in grave sofferenza di organico, confermati i due medici neolaureati in scadenza il 31 dicembre scorso. Una novità importante per decongestionare gli accessi al pronto soccorso, visto che i due giovani medici nei mesi scorsi hanno contribuito e non poco a smaltire le attese per i codici meno gravi. Proprio nei giorni scorsi l’Asur ha deciso la proroga tutti i contratti a tempo determinato in scadenza, di infermieri e operatori socio sanitari dell’Area Vasta 2. Parliamo di qualcosa come 78 operatori sanitari, di cui 66 infermieri, 9 operatori socio sanitari (Oss) e 3 ostetriche. Sono 7 gli infermieri per il comprensorio anconetano (l’ex zona 7 che va da Monte San Vito a Loreto), 17 quelli per Fabriano, 20 per Jesi e 22 Senigallia. A questi si aggiungono gli oss: uno al Profili di Fabriano, 8 a Jesi più due ostetriche al Carlo Urbani e una all’ospedale di Senigallia. Una richiesta quella di riconfermare i precari che da tempo era sollecitata dai sindacati. Il loro contratto con la determina firmata dal commissario straordinario Storti a fine dicembre è prorogato per quattro mesi in modo straordinario, oltre il piano occupazionale.