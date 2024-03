Pronto soccorso, si avvicina l’ampliamento

"Si sta lavorando all’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, il progetto è nella fase definitiva e sarà realizzata anche un’appendice esterna per la valutazione del paziente barellato al suo arrivo in ambulanza". Così dall’Ast Ancona dopo le denuncia del Carlino, la scorsa settimana, di pazienti in attesa all’interno delle ambulanze per via delle barelle tutte occupate (una trentina) e sistemate nei corridoi del pronto soccorso. Si parla di sette nuove stanze. "E’ in fase di progettazione definitiva – spiegano dall’Ast - l’ampliamento del pronto soccorso di Jesi con relativo adeguamento degli spazi interni. Si sta lavorando al fine di incrementare l’accoglienza e gli spazi. Per i lavori di ampliamento del pronto soccorso è in itinere infatti il progetto di ampliamento in accordo con la delibera di Giunta 751 del 16 giugno 2020 (giunta Ceriscioli), che prevede all’interno della struttura esistente una serie di lavori. Tale progetto prevede la riorganizzazione degli spazi esistenti per garantire maggior privacy dei pazienti barellati con la realizzazione di due stanze di degenza nell’attuale attesa barellati ‘Open space’, ulteriori due sale degenza e differenziazione dell’accoglienza dei pazienti barellati con la realizzazione di un ulteriore locale ottimizzando un’area degenza esistente. Quindi l’ottimizzazione degli spazi esistenti dedicati alla sala di attesa del pronto soccorso e del deposito barelle con la definizione di un nuovo spazio dedicato al deposito. Infine – aggiungono - è prevista la riorganizzazione degli spazi strutturando percorsi separati creando all’esterno del fabbricato ospedaliero adiacente al pronto soccorso un nuovo locale dedicato con una stanza per la valutazione del paziente barellato al suo arrivo in pronto soccorso con il 118, quindi una nuova sala distinta per la funzione di coordinamento infermieristico e un’ulteriore stanza per il colloquio con i familiari e l’esecuzione delle consulenze specialistiche".

Non si conoscono ancora i tempi di realizzazione: "Il progetto – spiegano dall’Ast - è entrato nella fase definitiva, a breve sarà redatto il progetto esecutivo. La ditta che eseguirà i lavori è stata già individuata da Invitalia, appena approvato il progetto esecutivo si potrà dare avvio ai lavori previo ottenimento dei necessari pareri. Un altro tassello importante per l’ospedale di Jesi sta dunque per arrivare a compimento: continua il percorso di ammodernamento in funzione di una migliore offerta assistenziale e comfort per i pazienti".