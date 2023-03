Pronto soccorso Un’emergenza non rinviabile

Andrea Massaro

è un’emergenza non più rinviabile. E’ quella della sicurezza al pronto soccorso del più grande ospedale delle Marche, quello di Torrette. Proprio là dove l’emergenza degli altri viene quotidianamente affrontata, il brivido vero lo vivono sulla propria pelle i lavoratori. Non bastano le ore di lavoro che fanno per mancanza di personale e alternative. Rischiano pure l’incolumità personale perchè non sanno mai chi possono trovarsi di fronte durante la notte. La colpa? I pronto soccorso sono ormai una trincea: i medici e gli infermieri non vogliono più lavorarci, la vigilanza non può essere garantita come al 41bis. Una bella gatta da pelare.