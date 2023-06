Pronto soccorso, verso la nomina Ma il primario ancora non si vede

L’ospedale di Torrette ancora senza un primario di pronto soccorso e soprattutto senza un capo dipartimento di Emergenza di cui lo stesso ps fa parte. Altre beghe che la direzione generale dovrà affrontare presto. Partiamo dal concorso per cui potremmo utilizzare il titolo di una delle commedie più celebri di William Shakespeare, ‘Molto rumore per nulla’. Tre mesi fa la direzione aziendale ha annullato e cancellato il bando di concorso per il primariato, un concorso atteso tre anni. La selezione che era stata fatta non era servita a nulla; prima la motivazione, smentita dai fatti, della parità di genere nella commissione giudicante resa ufficiale dall’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, poi la volontà da parte del Dg di Torrette, Armando Gozzini, semplicemente di rinnovare il bando adeguandolo alla nuova realtà statutaria aziendale. L’attuale procedura, bandita a febbraio, è entrata nel vivo e adesso si attende solo la composizione della Commissione giudicatrice. A colpire è il fatto che, stando a fonti ospedaliere, i candidati per diventare primario del pronto soccorso di Torrette siano pressoché gli stessi quattro del bando precedente. Entro giugno dovrebbe arrivare la nomina. Non si capisce invece per quale motivo tardi ad arrivare un’altra nomina importante, ossia quella di capo dipartimento di Emergenza che comprende in particolare il pronto soccorso e le rianimazioni. Quella casella così importante manca da mesi, ossia da quando Aldo Salvi, ex primario ps e candidato con la destra alle ultime elezioni comunali di Ancona, è andato in pensione. I dipartimenti dell’azienda di Torrette sono dieci e nel rispetto dell’alternanza tra area clinicauniversitaria e divisioneospedaliero quella casella spetterebbe proprio a quest’ultima area, in quanto la parte universitaria guida con 5 dipartimenti a 4. La nomina spettava alla direttrice della divisione di anestesia e rianimazione, Elisabetta Cerutti, ma nulla ai vertici aziendali si muove. Restando al pronto soccorso, tutti e 18 i contratti a tempo determinato degli infermieri, su 60 complessivi, sono stati rinnovati, ma il problema riguarda la necessità di sostituire alcune figure di medici. La carenza non è drammatica, ma a giugno sono iniziate le ferie estive e coprire tutti i turni non sarà assolutamente facile. Il reparto sta facendo grande affidamento su giovani medici specializzandi che rappresentano il futuro.