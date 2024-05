"Pronto un milione e 400mila euro di fondi Pnrr per realizzare un nuovo asilo nido in città"

"Sono stati ottenuti nuovi fondi Pnrr anche per Osimo, fondi non utilizzati precedentemente per la realizzazione di un asilo nido. Si tratta di un finanziamento di un milione e 400mila euro per una struttura destinata a 60 bambini". Lo annuncia il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini precisando che il Decreto dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia e Finanza è datato 30 aprile. "Questi fondi potranno essere impiegati dalla nuova amministrazione, che potrebbe anche collaborare con altri comuni per la realizzazione e gestione dell’opera". L’operazione si inserisce nel nuovo Piano per gli Asili nido voluto dal Ministro Valditara che ha firmato un decreto del valore di 734,9 milioni di euro. "Grazie per aver preso in considerazione anche le città marchigiane di Osimo, Pesaro, Fabriano, Porto Recanati, Corridonia, Porto Sant’Elpidio, Vallefoglia, Treia, Castel di Lama, Morrovalle, Fossombrone, Monsampolo del Tronto, Monte San Giusto, Montemarciano, Piandimeleto, Monsano, Trecastelli, Spinetoli, Monte San Vito, Montefano, Pedaso e Sirolo".