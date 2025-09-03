Propaganda nelle bacheche comunali: controlli

Sono stati avviati ieri pomeriggio i controlli a seguito delle segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale riguardo alla presenza di manifesti elettorali esposti dopo il termine per l’affissione. I manifesti di alcuni candidati del centrosinistra ieri pomeriggio erano ancora presenti nelle bacheche in diversi quartieri: "Abbiamo inviato i controlli, sulla base di segnalazioni, arrivate anche da alcuni organi di stampa riguardo a manifesti elettorali affissi nelle bacheche oltre il termine consentito. Segnalazioni corredate da immagini – spiega Maassimo Olivetti, sindaco di Senigallia – domani (oggi) ne sapremo sicuramente di più, gli agenti della polizia municipale stanno effettuando gli accertamenti".

Le bacheche in cui ieri erano ancora affissi i manifesti sono quelle che restano delle tante presenti in passato utilizzate nelle circoscrizioni e successivamente da associazioni. Un fatto che potrebbe essere ancor più grave se le bacheche fossero state utilizzate impropriamente. Quella dell’affissione oltre il termine consentito è una violazione che non è sfuggita a molti cittadini, che hanno notato la presenza dei manifesti nelle bacheche, mentre gli altri nella gran parte della città erano già stati oscurati. La foto che ritrae i manifesti in bacheca è circolata dalla tarda serata di ieri anche sui social, facendo scattare la polemica proprio quando sembrava ormai dimenticato il video, diventato virale in poche ore, che riprendeva una donna intenta a staccare il manifesto, in pieno giorno in centro storico, di una candidata della Lega.

Dopo la presentazione delle liste, la campagna elettorale si avvia al rush finale: sono tanti i senigalliesi candidati alle prossime regionali del 28 e 29 settembre. Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd, Maurizio Mangialardi, consigliere uscente del Pd, Enrico Pergolesi, consigliere comunale candidato con Avs, Lorenzo Beccaci, consigliere comunale e candidato nella lista Matteo Ricci Presidente, Sergio Taccheri con Democrazia Sovrana e Popolare tutti a sostegno di Matteo Ricci Presidente. A sostenere il secondo mandato del Governatore Francesco Acquaroli sono Elena Camapagnolo, assessore comunale della Lega, Luca Santarelli, consigliere regionale uscente candidato per la Lega, Corrado Canafoglia, avvocato e coordinatore di Fratelli d’Italia, Roberto Paradisi, avvocato coordinatore Forza Italia,