Proposta di legge: cancellare l’Atim: "Aeroporto, smacco internazionale"

Per ora l’anno nuovo, il 2024, ha trascinato con sé tutte le ruggini dell’anno vecchio, il 2023. Come ad esempio gli strascichi dello strappo insanabile tra Aeroitalia e Atim, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche per la continuità territoriale. O le pesanti accuse del Pd alla Giunta regionale, ritenuta "inadeguata politicamente nella gestione dell’aeroporto" dalla segretaria Chantal Bomprezzi. Temi sui quali gli stessi dem, ieri, sono tornati puntando ancora il dito sul governatore Francesco Acquaroli considerato "il principale responsabile nella vicenda dei voli per Roma, Milano e Napoli".

Fin qui, però, nessuna novità per chi, da ottobre ad oggi, ha seguito attentamente la saga-Sanzio. È invece una novità la proposta dal consigliere Fabrizio Cesetti: "Porterò in Consiglio tra una settimana una legge per sopprimere l’Atim. L’Agenzia va spazzata via", ha tuonato. Cesetti è stato peraltro relatore di minoranza della legge istitutiva dell’Atim, sempre contestata dal Pd. "Come dicevo già nel 2021 e come dice oggi la Corte dei Conti – ha spiegato – la Regione Marche deve adempiere alle sue funzioni istituzionali con le proprie strutture, i propri dipartimenti e servizi, a garanzia dell’interesse pubblico e per un corretto utilizzo delle risorse. Non si può vedere in una pubblica amministrazione che si possono assegnare ingenti risorse attraverso un contratto tra privati". Riferimento all’accordo di sponsorizzazione firmato in estate da Aeroitalia e Atim, che prevedeva il pagamento rateale di somme per la promozione turistica delle Marche. Saltata la prima tranche di pagamento, Aeroitalia aveva annunciato la cancellazione dei voli internazionali (Vienna, Bucarest e Barcellona, quest’ultimo poi ripreso e tolto di nuovo) e dei voli per Roma, Milano e Napoli (da ottobre 2024, ovvero dopo l’anno previsto dal bando dell’Enac). L’ad Gaetano Intrieri, recentemente, sulle colonne del Carlino aveva annunciato causa per 25 milioni – in luogo di somme che oscillavano tra 750mila e il milione di euro – proprio all’Atim. Atim che, con il direttore Marco Bruschini, ha invece a sua volta accusato il vettore di inadempienze, tanto da bloccare l’operazione, e chiarito che non erano stati erogati soldi pubblici. Il capogruppo dem Maurizio Mangialardi, ieri, ha parlato di "uno smacco a livello nazionale ed internazionale", richiamando "Acquaroli a valutare la sua posizione", specie quella di assessore al turismo. Manuela Bora ha riferito di aver contattato il segretario generale della Giunta Mario Becchetti per una sorta di ultimatum: "O Acquaroli e i suoi ci forniscono i documenti richiesti con gli accessi agli atti, oppure farò ricorso al Tar", ha annunciato. Critico anche Antonio Mastrovincenzo: "Sono state settimane di fandonie e comportamenti opachi. Ci hanno addirittura detto che il contratto non esisteva, trincerandosi dietro una clausola di riservatezza". Anna Casini ha ricordato che il centrosinistra "aveva consegnato ad Acquaroli un aeroporto risanato. La privatizzazione con la Regione rimasta all’8 per cento? Un’operazione virtuosa per uno scalo che aveva 40 milioni di debiti, fatta insieme alle Istituzioni europee e al curatore fallimentare, per arrivare ad una gestione privata sana, ad un aeroporto funzionante con i lavoratori rimasti al loro posto". Andrea Biancani, infine, ha riportato le preoccupazioni di "categorie e imprenditori" in merito al futuro del Sanzio.