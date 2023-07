Proposte di cura per le persone con demenza in Marche, un dialogo costruttivo con la Regione

Ho scritto nei giorni scorsi al consigliere regionale e collega Caro Ciccioli in qualità di socio dell’Alzheimer Italia Marche per proporgli alcuni percorsi di cura che sono spunti per aprire un dialogo costruttivo e comunicativo aperto con la Regione Marche.

In primis ciò che riguarda il percorso di cura ai pronto soccorso.

Ai sensi della Carta dei diritti delle persone con disabilità, diffusa nel 2014 e nel rispetto dei principi di cui alla legge n 11del 18 febbraio 2022 si richiede un percorso introducendolo nel sistema di accoglienza del pronto soccorso degli ospedali delle Marche. Come? Assegnando un nuovo codice colore (per esempio azzurro o grigio come presenti in altri ospedali, ad esempio a Parma) dove il tempo massimo di attesa della persona fragile è di 60 minuti.

E’ inoltre importante che la persona con demenza venga sempre accompagnata e assistita dal proprio caregiver e familiare e mai lasciata sola nel percorso al pronto soccorso e nell’eventuale ricovero in ambiente ospedaliero. Per quanto riguarda il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per le demenze sarebbe opportuno mettere in atto le varie fasi. Prima di tutto la fase di avvio del percorso e inquadramento diagnostico col medico di medicina generale. Poi la fase di definizione del piano di cura e eventuale definizione del piano terapeutico con lo specialista neurologo.

La fase del follow up del piano di cura e di eventuali rimodulazioni. La valutazione integrata tra servizi diagnostico assistenziali. La gestione della fase acuta e quella a domicilio e infine la fase palliativa. Questi miei sono spunti da approfondire in sede specialistica e insieme all’associazione Alzheimer Marche successivamente così da intervenire secondo i bisogni di pazienti che richiedono grande attenzione.

Giancarlo Brocani, socio Alzheimer Marche