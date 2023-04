Proprietari in casa: ladri in fuga nei campi

Ladri scatenati nell’hinterland, a segno un colpo a Sant’Angelo. Ignoti si sono introdotti la scorsa notte in un’abitazione, ma il colpo è andato in fumo per via dei padroni di casa che si trovavano nell’appartamento.

Si tratta di tre uomini che sono scappati a piedi. I proprietari hanno subito dato l’allarme e hanno fornito una descrizione agli inquirenti che si sono subito messi sulle tracce della banda. Ma quello tentato a Sant’Angelo, dove i tre ladri sono stati trovati dentro casa, non è l’unico furto, un altro è andato a buon fine a Scapezzano. Vittime dei malviventi una coppia da tempo residente nella frazione che si era assentata mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19: una volta rientrati in casa hanno trovato l’appartamento a soqquadro, i ladri avevano rovistato ovunque, probabilmente alla ricerca di una cassaforte.

Per entrare hanno forzato una porta finestra che si trova sul retro della casa, la stessa da cui sono usciti con un bottino del valore di qualche centinaio di euro. I controlli proseguono da parte delle forze dell’ordine e interesseranno non solo la spiaggia di velluto ma anche il suo hinterland che in più occasioni è stato preso nel mirino dai malviventi.