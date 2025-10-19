Proprietari incivili, ecco il corso per chi ha un cane

Sarà proposto a Falconara un corso gratuito per i proprietari dei cani, promosso dal Comune per favorire una corretta convivenza. A darne notizia, nei giorni scorsi, il sindaco Stefania Signorini, commentando i numeri dei provvedimenti (sanzioni e denunce) adottati dalla Polizia locale da inizio anno (23 totali, per l’esattezza, a inizio ottobre) nei confronti dei padroni che, in taluni casi, non avevano raccolto le deiezioni, mentre in altri per la gestione scorretta degli animali.

Il sindaco era stato chiaro allora: "È inaccettabile – aveva detto – che ancora oggi alcuni cittadini non raccolgano le deiezioni dei propri cani. Questo atteggiamento è riprovevole non solo perché viola le regole, ma perché dimostra una totale assenza di senso civico. Come amministrazione continueremo a intervenire con controlli e sanzioni per contrastare queste condotte incivili, ma riteniamo altrettanto importante puntare anche sull’educazione. Per questo motivo, così come già fatto in passato, il Comune organizzerà un corso gratuito rivolto ai conduttori di cani, per promuovere una corretta convivenza tra animali, padroni e cittadini. L’obiettivo è responsabilizzare i proprietari, sensibilizzarli al rispetto delle regole e valorizzare la presenza degli animali nella nostra città".