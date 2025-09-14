"Proroga a Edison contro rischi di ricorso"

La proroga di 60 giorni concessa ad Edison è volta a ridurre i rischi di ricorso". Così dall’assemblea permanente ‘stop Edison’ dopo l’incontro in Provincia con il presidente Daniele Carnevali e il dirigente Bugatti. Intanto domani alle 21 alla sala ex II Circoscrizione, Via San Francesco della questione parlerà il comitato tutela Salute e Ambiente Vallesina. Interverrà tra gli altri Marco Grondacci, giurista ambientale. Un cambio di interpretazione da parte dell’assemblea spiegato così: "La proroga di 60 giorni concessa a Edison per presentare le controdeduzioni risponde all’esigenza di garantire il massimo rigore amministrativo e ridurre i rischi di ricorso. L’azienda aveva chiesto 120 giorni, ma la Provincia ha ritenuto congruo un termine intermedio, sufficiente a permettere le risposte senza allungare eccessivamente i tempi. Alla scadenza della proroga, l’8 ottobre, Edison presenterà le proprie osservazioni, che saranno trasmesse agli enti della conferenza dei servizi. Seguirà una nuova riunione della conferenza: se l’azienda userà tutto il tempo concesso, serviranno dieci giorni per le valutazioni. Dal 18 ottobre si potranno quindi prevedere altri 6-8 giorni per la chiusura definitiva del procedimento".