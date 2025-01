Proroga della cassa,. Aguzzi chiama Imr Jesi

L’assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi (foto), ha chiesto un’interlocuzione "diretta e in tempi rapidi" con l’azienda Imr Jesi per chiarimenti sul percorso occupazionale, accogliendo la preoccupazione espressa dai sindacati nell’incontro in Regione.

"Rappresentanti sindacali e lavoratori della Imt, subentrata all’ex Caterpillar, mi hanno informato che nonostante la conclusione del periodo di cassa integrazione, fissata per il 31 dicembre, e l’impegno iniziale di ripresa delle attività col reimpiego di una parte significativa dei 92 lavoratori coinvolti, a oggi questo obiettivo non è stato raggiunto – dice Aguzzi –. Anzi, il 20 dicembre la società ha presentato una richiesta di proroga della cassa integrazione fino al 24 maggio 2025.

È fondamentale capire se è previsto un nuovo piano industriale che garantisca il reinserimento di tutti i dipendenti, come concordato nell’accordo siglato al ministero dello sviluppo economico".

Ieri mattina, Aguzzi ha contattato la direzione della Imr facendo presente le preoccupazioni di dipendenti e sindacati, condivise anche dalla Regione. La società si è presa l’impegno di concordare un incontro in Regione per chiarire e mettere in campo proposte per la migliore soluzione della vertenza.

Aguzzi ha apprezzato la disponibilità dell’impresa per un confronto in tempi rapidi durante il quale chiedere tutte le garanzie necessarie delle quali poi interesserà le parti sindacali.