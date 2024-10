Prorogata al Cart ‘Per altri mari’ la mostra dell’incisore Lanari

E’ stata prorogata fino al 12 ottobre la prestigiosa esposizione ‘Per altri mari’ del noto incisore Lanfranco Lanari, in corso nelle sale del CART di Palazzo Pergoli a Falconara. In occasione del finissage della mostra è previsto un incontro con l’autore, a partire dalle ore 17, durante il quale Lanari illustrerà, oltre che le opere esposte, anche una breve introduzione alla tecnica calcografica dell’incisione. In mostra è presentata una selezione delle acqueforti realizzate in più di quaranta anni di attività, suddivise nelle principali tematiche che Lanari ha praticato e sulle quali è ritornato a distanza di diversi anni. La personale si conclude in coincidenza con la ‘Giornata del Contemporaneo’ istituita da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) fin dal 2005. E’ questa la formula con la quale anche il CART aderisce all’iniziativa, che fa emergere in un solo giorno la rete di soggetti e di realtà che promuovono i linguaggi del contemporaneo.