Prorogata l’esposizione di Benvenuti e Tonti

Doveva concludersi domenica 3, ma visto il grande interesse suscitatotra il pubblico, beh, la mostra di Paolo Benvenuti e Stefano Tonti al Cart-Centro documentazione Arte contemporanea di Palazzo Pergoli, a Falconara, in provincia di Ancona, è stata prorogata fino al termine di settembre. Non a caso, Federica Lazzarini scriveva che "il modo migliore per celebrare la ripartenza del Cart è sembrato quello di ospitare le mostre personali di Paolo Benvenuti e Stefano Tonti, due esponenti significativi dell’arte marchigiana della loro generazione".

La doppia personale è l’occasione per ammirare i recenti lavori dei due artisti, entrambi impegnati in prima persona nella fervida attività dell’Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche.

Lazzarini osserva che i due "scelgono di presentare un corpus di opere che esalta le loro peculiarità, nel comune intento di aprire un varco di introspezione e di modernità". Orario di visita: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; mercoledì, venerdì e sabatod alle 9.30 alle 13 e dalle 18 alle 19,30.