Prorogati tutti i contratti di infermieri e operatori

La notizia era attesa da tempo in corsia e ieri è arrivata l’ufficialità: prorogati tutti i contratti a tempo determinato in scadenza oggi, di infermieri e operatori socio sanitari dell’Area Vasta 2. Parliamo di qualcosa come 78 operatori sanitari, di cui 66 infermieri, 9 operatori socio sanitari (oss) e 3 ostetriche. Sono 7 gli infermieri per il comprensorio anconetano (l’ex zona 7 che va da Monte San Vito a Loreto), 17 quelli per Fabriano, 20 per Jesi e 22 Senigallia. A questi si aggiungono gli oss: uno al Profili di Fabriano, 8 a Jesi più due ostetriche al Carlo Urbani e una all’ospedale di Senigallia.

Una richiesta quella di riconfermare i precari che da tempo era sollecitata dai sindacati. Il loro contratto con la determina firmata ieri dal commissario straordinario è prorogato per quattro mesi in modo straordinario, oltre il piano occupazionale. "Grazie alla nostra mobilitazione nelle sedi istituzionali finalmente oggi é ufficiale il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre" commentano dal Nursind.

"Le proroghe – si legge nella determina del commissario straordinario per l’Area Vasta 2 Nadia Storti – garantiscono la continuità dell’assistenza, i lea (livelli essenziali di assistenza, ndr) e la funzionalità dei servizi sanitari per cui questa Area Vasta deve procedere in tal senso alle stesse, come espressamente previso nelle note della regione Marche".

Una battaglia vinta per il sindacato, ma lontana da una soluzione strutturale e duratura nel tempo: "Sono convinto – aggiunge Matteo Rignanese, segretario territoriale Nursind Ancona – che questo risultato non rappresenti una soluzione al problema della carenza di personale infermieristico, ma sono altresì convinto che possa essere un primo passo che possa portare alla stabilizzazione dei precari e al superamento del vincolo del tetto di spesa per il personale sanitario. Vorrei fare notare alle istituzioni che non si farà nessun passo avanti se si continua ad imporre alle aziende un vincolo di spesa che va ad amplificare una carenza strutturale infermieristica che ormai dura da diversi anni. Come Nursind comunque non abbasseremo la guardia e resteremo vigili nel valutare l’evolversi della situazione".

L’imminente riorganizzazione delle cinque aziende sanitarie territoriali delle Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino), potrebbe segnare un cambio di passo importante. "Riportare e rapportare i servizi al territorio" l’obiettivo della riforma indicato dall’assessore regionale Filippo Saltamartini. Le aziende avranno autonoma personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica dunque anche in riferimento agli organici e alle assunzioni. Tra le partite più urgenti da affrontare nella sanità locale, quelle dei pronto soccorso che sono in grave carenza di organico soprattutto medico. Anche qui si sta tentando di far restare a gestire i codici meno gravi i neolaureati e specializzandi.

Sara Ferreri