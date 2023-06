Prorogato termine per richiedere indennizzi Alluvione Senigallia, Lavori in corso per Passerella Ciclopedonale

È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per la richiesta di liquidazione del contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive che hanno subito danni durante l’alluvione del 15 settembre 2022.

Ad essere interessate le attività che insistono nei comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli.

A gestire gli indennizzi l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone. Mentre resta attiva fino al 31 luglio la piattaforma che consente ai privati alluvionati di ricevere il contributo di 5 mila euro. Le erogazioni sono già partite.

Proseguono anche i lavori per consentire l’apertura della passerella ciclopedonale allestita in attesa della ricostruzione del ponte Garibaldi, inagibile dall’alluvione. In questi giorni è in corso anche l’escavo nel tratto di fiume compreso tra i due ponti. Intanto ieri è stata diramata l’allerta meteo per temporali e criticità idrogeologica valido per tutta la giornata di oggi.

Sono infatti attesi sistemi temporaleschi anche di forte intensità organizzati in piccoli cluster, in spostamento dalle zone interne verso la costa. Dal tardo pomeriggio i fenomeni in intensificazione.