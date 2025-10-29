Prosa a Jesi e Maiolati Spontini: nel cartellone l’omaggio a Dario Fo

Alessandro Bergonzoni, Silvio Orlando, Lella Costa e Marina Occhionero sono solo alcuni dei protagonisti della stagione di prosa dei teatri di Jesi e Maiolati Spontini in un cartellone unico di 12 appuntamenti.

Si inizia il 23 novembre (ore 21) al teatro Valeria Moriconi di Jesi con "Il dominio della luce", progetto musicale e letterario di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, un racconto fatto di musica e parole per riflettere sulla luce in tempi incerti.

La stagione in abbonamento al Pergolesi partirà il 13 gennaio. Nel centenario della nascita di Dario Fo, il regista Giorgio Gallione si confronta per la prima volta con il Premio Nobel per la letteratura in Morte accidentale di un anarchico, una farsa scritta con Franca Rame, tragica, divertentissima e inquietante con Lodo Guenzi.

Un viaggio nell’intimità di tre esistenze femminili che si specchiano l’una nell’altra e che rifiutano etichette imposte dall’esterno. Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa saranno le protagoniste il 22 gennaio, sempre al Pergolesi di "Misurare il salto delle rane" di Carrozzeria Orfeo, vincitore del Premio della Critica 2025 come "Migliore spettacolo dell’anno". Partendo dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle bombe del ‘92, Davide Enia in Autoritratto l’8 febbraio, al Pergolesi, traccia "un autoritratto intimo e collettivo" di una comunità costretta a convivere con la continua epifania del male.

Un grande classico di Pirandello, Il berretto a sonagli è al Pergolesi il 18 febbraio con l’interpretazione di Silvio Orlando nel ruolo del protagonista Ciampa e la regia di Andrea Baracco. "Ciampa – sottolinea Baracco –, cerca disperatamente di non uscire fuori dal mondo, di non perdere la ragione. Ma la pazzia ha una grande capacità attrattiva, è salvezza, non solo disgrazia".

La comicità graffiante e gli accenti poetici di Alessandro Bergonzoni scavano nella complessità del presente per tentare di reinventare la realtà e costruire un futuro alternativo il 28 marzo in Arrivano i Dunque. Il 14 aprile è la volta di Lisistrata diretta da Serena Sinigaglia. Aristofane in quest’opera parla di guerra ed è "sconfortante – dice la regista – che si stia ancora a parlarne dopo 2500 anni da quel testo". A vestire i panni della donna che s’inventa lo sciopero del sesso per porre fine a un conflitto è Lella Costa, grande interprete della scena capace di restituire la profondità e attualità del testo classico.

Chiusura di stagione al Pergolesi il 30 aprile con Emma Dante che torna a praticare il suo straordinario teatro di attori, partiture fisiche e drammaturgia popolare con La Scortecata, creazione ispirata a un racconto seicentesco tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile che dà vita a un mondo fantastico e sofisticato con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola. Nancy Brilli è la protagonista il 12 febbraio dell’inaugurazione della stagione del Teatro Spontini di Maiolati, con Il padrone di Gianni Clementi, regia di Pierluigi Iorio, spettacolo che indaga l’animo. Divagazioni e Delizie , in scena il 5 marzo, è il testo di John Gay formato da scritti di Oscar Wilde. Daniele Pecci nel ruolo di interprete e regista ne fa uno spettacolo straordinario, poetico, ironico, pieno di bellezza e malinconia.

E poi il 23 aprile Ma che razza di Otello? testi di Lia Celi e regia di Massimo Navone con protagonista Marina Massironi, accompagnata dalla timbrica cristallina dell’arpa di Monica Micheli. Fuori abbonamento il 20 marzo, dall’omonimo podcast Titolo di studio: La Strada prende vita lo spettacolo di Dado, popolare comico di Zelig. Rinnovo abbonamenti dal 15 novembre, nuovi abbonamenti dal 29 novembre. Info: 0731 206888.