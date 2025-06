Prosegue il piano di diserbo urbano ad Ancona

Prosegue il piano operativo di diserbo urbano promosso dal Comune di Ancona in collaborazione con AnconAmbiente, con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza stradale e cura del verde pubblico, in un’ottica sempre più attenta alla sostenibilità ambientale. "Le attività, programmate da metà giugno fino alla metà di luglio – fa sapere l’azienda di servizi – interesseranno un ampio numero di vie e piazze cittadine, secondo il piano già avviato precedentemente. Resteranno invariate le metodologie tecniche e operative, basate sull’uso di tecnologie a basso impatto ambientale con interventi meccanici e manuali. L’approccio scelto da AnconAmbiente, in linea con la sua missione per l’igiene urbana sostenibile, punta a contenere la proliferazione delle erbe infestanti senza danneggiare l’ambiente, tutelando la biodiversità urbana e contribuendo a una gestione più ecologica degli spazi pubblici. Il diserbo meccanico, infatti, riduce l’impatto ambientale, preserva il suolo e migliora la qualità dell’aria e del paesaggio urbano. Le operazioni saranno condotte su tutto il territorio comunale, rispettando le tempistiche previste, salvo eventuali variazioni dovute a condizioni meteo avverse". Il totale delle vie e piazze interessate dagli interventi nel periodo compreso tra metà giugno e metà luglio è pari a 120 km, che si aggiungono ai 120 km già oggetto di diserbo tra metà maggio e metà giugno 2025, per un totale complessivo di 240 km.