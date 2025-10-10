"Prospettiva ad alto angolo", in mostra foto scattate dal drone

Si intitola "Prospettiva ad alto angolo" la mostra di Moreno Pieroni visitabile fino a lunedì prossimo a Palazzo dei Convegni. La mostra fotografica si compone di ben 50 scatti tutti realizzati con il drone. Così Moreno Pieroni, appassionato fotografo jesino cerca di raccontare un’emozione, uno stato d’animo. " Sono un fotoamatore free lance - – spiega lui stesso –. In questa mostra ci sono 50 scatti realizzati in varie regioni d’Italia, dal 2020 anno in cui ho acquistato il mio primo drone, complice anche la pandemia, fino ad oggi. Da quel giorno cerco, quando le condizioni meteo lo permettono, di realizzare scatti con prospettive diverse. Ecco appunto il titolo della mostra, da cui ho preso ispirazione. Il drone è entrato a far parte della mia attrezzatura fotografica, diventando il mio secondo corpo macchina. Credo sia la prima volta che a Jesi si porta in mostra questo genere di fotografia". Una carrellata di immagini, città e bellezze mozzafiato, da prospettive inusuali ed inedite. Un colpo d’occhio capace di affascinare anche i più distratti.

"Il mio viaggio con l’immagine è cominciato nel 1989 – aggiunge Pieroni – quando ho acquistato la mia prima reflex. Quel gesto semplice segna l’inizio di una passione che non mi avrebbe più lasciato. Ho imparato sul campo, con la curiosità di chi vuole capire, il rigore dei manuali e delle riviste specializzate, ma soprattutto grazie all’ascolto e ai consigli di fotografi esperti, maestri silenziosi che mi hanno insegnato a guardare prima ancora che a scattare. Da allora la fotografia è diventata la mia bussola interiore, la mia maniera di entrare in dialogo con il mondo. Attraverso l’obiettivo cerco di catturare ciò che spesso sfugge: un’emozione sottile, un dettaglio che vibra, un istante che altrimenti sarebbe destinato a perdersi. Credo che ogni immagine nasca molto prima del clic, dentro lo sguardo e dentro il cuore. La macchina fotografica non è che un tramite: il vero scatto avviene nell’anima". La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Sara Ferreri