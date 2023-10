"Prossimi e possibili a Jesi: i corpi dipinti da Andrea Silicati"

Inaugurata alla galleria "Grida – Inneschi d’Arte" a Jesi, in via Pergolesi 32, la personale di Andrea Silicati (foto). L’artista jesino negli anni è stato protagonista di una ricerca artistica poliedrica, che lo ha portato a vincere il premio Marche 2022. "Prossimi e Possibili" è il titolo della mostra, scelto dall’artista per raccontare il lavoro di ricerca che lo ha portato negli anni a dirigere la sua attenzione verso i corpi e a indagare i modi in cui la prossimità corporea può essere vissuta tra le persone. "Quella sul corpo – spiega Silicati – è una ricerca che parte da lontano, dal 2010, quando decisi di mettere la figura maschile al centro dei miei soggetti pittorici. Un corpo anti eroico, quello dell’uomo della strada con le sue imperfezioni e la sua unicità, prende forma nelle mie tele, mostrandosi fragile ed evanescente, come la tecnica pittorica che utilizzo per raccontarlo". Negli anni la composizione si è arricchita di altri personaggi che iniziano a mettersi in relazione nello spazio sempre vuoto e neutro della tela e questa lenta svolta pittorica va di pari passo con la consapevolezza di quanto il corpo sia uno spazio politico, amato, odiato e conteso. "Il tema politico – aggiunge Silicati – risulta quasi nascosto dalla materia pittorica, anche perché nelle mie opere rendo minimo l’aspetto simbolico che mette in relazione i corpi dipinti, lasciando all’osservatore libertà di lettura e interpretazione. Sono abbracci, vicinanze, sguardi, intimità quasi domestiche quelli che racconto dall’incontro con le persone che posano per me".

Sara Ferreri