Ancona, 14 dicembre 2019 - I poliziotti si fingono clienti e scoprono due case a luci rosse che ospitano donne dedite alla prostitizione. In un caso gli agenti della squadra mobile di Ancona si sono presentati in borghese in una delle abitazioni in area urbana finite nel mirino degli accertamenti. Prima, nella giornata di giovedi, hanno individuato un appartamento in zona Grazie abitato da una 50enne di origini orientali clandestina in Italia.

Ieri, invece, hanno fatto accesso in un altro appartamento nelle vicinanze del primo, dove sono state identificate due giovani sudamericane, ritenute dedite alla prostituzione in casa. la donna orientale è allontanata dal territorio nazionale con provvedimento dell’ufficio immigrazione della Questura.

Nel secondo caso le due sudamericane hanno dimostrato di trovarsi in Italia in regola con la normativa sull’immigrazione, in quanto sottoposte a protezione. Sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti che non esclidono ulteriori provvedimenti.