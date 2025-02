Prostituzione, in carcere un 66enne

Cumulo di pene per quasi sei anni, 66enne del posto finisce in carcere. È stato arrestato martedì pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Jesi, in seguito ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona. L’uomo, infatti, risulta condannato per il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione con diverse sentenze definitive della Corte d’Appello di Ancona, l’ultima delle quali era divenuta irrevocabile nello scorso mese di dicembre. Si tratta di condanne riferibili a vari periodi di reclusione per reiterati reati commessi tra Ancona, Falconara Marittima e Senigallia, a partire dal 2013. In virtù del cumulo delle pene applicato, l’uomo dovrà scontare poco meno di sei anni di reclusione. I militari dell’Arma di Jesi lo hanno rintracciato presso la sua abitazione e lo hanno così tradotto nel carcere di Ancona-Montacuto.