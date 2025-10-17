Protagonista la stand-up comedy con "Io Mortah" di Laura Formenti

Serata all’insegna del divertimento all’Onstage di Castelfidardo. Oggi (ore 22, ingresso 15 euro) nel locale di via Soprani torna infatti la stand-up comedy, con lo spettacolo ‘Io Mortah’ di Laura Formenti. L’appuntamento inaugura una rassegna che comprende cinque spettacoli. Tra risate e riflessioni il pubblico avrà modo di scoprire se la ‘h’ in fondo a ‘mortah’ è un errore ortografico o se, come dicono in molti scuotendo la testa, è anche l’italiano ad essere ‘mortoh’. E per chi ce l’ha, l’invito è anche quello a portare la fisarmonica. Laura Formenti nel 2015 inizia a scrivere i suoi primi monologhi. Seguono spettacoli come ‘Sono una bionda non sono una santa’, ‘Per puro caos’, ‘Brava (per essere un pugile)’, ‘Tranquilli poi vi spiego’ e ‘Drama Queen’. Nel 2016 è nel cast di ‘Natural Born Comedians’, e negli anni successivi prende parte ad alcuni programmi di Comedy Central come ‘Stand Up Comedy’. Nel 2021 partecipa come concorrente all’undicesima edizione del talent show ‘Italia’s Got Talent’, posizionandosi con il suo monologo ‘Io se fossi uomo’ fra i finalisti. Nel 2022 è ospite come monologhista del format ‘Giudizi Universali’ delle ‘Iene’ e nello stesso periodo entra nel cast del progetto teatrale di Serena Dandini ‘Vieni Avanti Cretina!’ e ‘Vieni Avanti Cretina. Next!’. Nel 2023 lancia il podcast ‘Humor Nero’. Info e prevendita 329 8013881.