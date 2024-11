Protesta e sfregio durante il G7. Hanno deturpato il tribunale, ora presentano pure un ricorso

Ci vorranno 15mila euro per pulire la facciata del tribunale di Ancona, imbrattata con manate di vernice nera da un gruppetto di attivisti di Ultima Generazione, il 9 ottobre scorso, in concomitanza con il G7 Salute. Protestavano contro l’inquinamento ma hanno danneggiato un immobile storico e sottoposto a vincolo delle Belle Arti, al pari della Fontana di Trevi che attualmente è in restauro a Roma. La cifra che Palazzo di Giustizia stanzierà "è già stata deliberata dalla conferenza permanente – annuncia la presidente del tribunale Edi Ragaglia – c’è già la ditta incaricata e il progetto di restauro è stato approvato anche dalla Sovrintendenza". A giorni partirà il cantiere che dovrebbe ultimare i lavori entro Natale, bel tempo permettendo. Su quella spesa il Tribunale, che ha l’utilizzo dell’immobile, e il Comune, che invece ne è proprietario, chiederanno conto a chi lo ha deturpato violando la legge, una volta chiuse le indagine e nel caso porti a processo i responsabili.

Gli attivisti, quella mattina, sono stati identificati dalla polizia che li aveva portati in questura caricandoli nelle auto di servizio arrivate a sirene spiegate per la manifestazione in atto e fatta senza autorizzazioni. Su di loro, erano in cinque, la Procura aveva aperto un fascicolo per deturpamento e imbrattamento di cose altrui anche se le contestazioni del pm Andrea Laurino potrebbero essersi aggravate dal vincolo storico di cui il palazzo gode e quindi con pene severe per chi ne deve rispondere. I manifestanti avevano sporcato di proposito Palazzo di Giustizia utilizzando vernice nera con cui avevano imbevuto le proprie mani per poi lasciare le impronte sui muri esterni, al portone d’ingresso, per terra e anche sulle pareti interne del tribunale. Decine e decine di manate "per un’azione di disobbedienza civile – avevano detto gli attivisti – non violenta e per denunciare l’ipocrisia dell’incontro dei ministri della Salute dei Paesi del G7 in una città e in un territorio in cui la politica e le istituzioni sono conniventi da decenni con l’industria del fossile e del turismo delle crociere e di perdita di salute dei cittadini".

Il questore era intervenuto con l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio per i cinque attivisti, Maria Letizia, Marco, Alice, Ettore e Marianna (due sono fratelli), per pericolosità sociale. Gli avvocati Francesco Rubini e Giacomo Curzi, che tutelano gli indagati, hanno presentato ricorso gerarchico in Prefettura per le misure di prevenzione adottate dal questore. "Con la loro protesta pacifica – hanno scritto gli avvocati nel ricorso – hanno esercitato un diritto costituzionalmente garantito, senza nessun uso di forme di violenza neanche verbale e sottoponendosi senza alcuna ritrosia ai controlli. Le valutazioni sulla pericolosità sociale sono immotivate. Gli stessi sono incensurati e non rientrano tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione".

"L’adozione dei provvedimenti è del tutto sproporzionata – dicono gli avvocati Curzi e Rubini – sembrano utilizzati per soffocare il dissenso e impedire la libera manifestazione del pensiero".