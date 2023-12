Protesta interna al Pd per un divieto di transito

La giunta Jesina (Pd) introduce il divieto di transito in via della Figuretta ai non residenti in direzione Monsano, e lo stesso partito di Monsano, comune che quella strada collega direttamente da via Ancona, protesta. Un problema annoso quello di via della Figuretta, interessata all’imbocco per chi proviene da Jesi da un importante movimento franoso. Una strada stretta e dissestata che tuttavia è percorsa ogni giorno da migliaia di jesini, monsanesi e non solo perché rappresenta una scorciatoia verso il mare. Già la vecchia giunta Bacci aveva provato a modificare la viabilità suscitando l’ira dei residenti. Ora che il sindaco Lorenzo Fiordelmondo con ordinanza ha riservato via della Figuretta (solo in direzione Monsano) ai residenti scoppiano di nuovo le polemiche. "Esprimiamo profondo disappunto – sottolineano dal circolo Pd di Monsano –, l’ordinanza ha suscitato preoccupazione e malcontento tra i cittadini di Monsano. Sono mancati incontri tra i due Comuni per discutere, approfondire e modificare una proposta così impattante sulla viabilità. Desta particolare preoccupazione la sottovalutazione da parte del sindaco Roberto Campelli delle ripercussioni sulla cittadinanza. Gli incontri sarebbero serviti ad affrontare i problemi irrisolti dal cambiamento di viabilità, problemi di manutenzione stradale e dei numerosi tombini pericolosi non sono stati oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione", concludono. Respinge le accuse il sindaco di Monsano Roberto Campelli: "Non ne abbiamo mai sottovalutato il pericolo. Già all’ex giunta Baci avevamo fatto notare che la frana era in continua evoluzione e segnalato la necessità di un livellamento dei tombini di via Ghislieri. Lo stesso abbiamo fatto con l’attuale amministrazione jesina. Prima, a inizio anno, con l’assessora Valeria Melappioni, la quale aveva paventato la chiusura totale della strada riservando il traffico solo ai residenti, e in seguito, accogliendo la nostra idea, confermando la possibilità di un senso unico per chi proveniva da Monsano in direzione Jesi. Ci siamo sempre confrontati con Jesi e abbiamo espresso chiaramente le difficoltà che tali strade presentano. Il circolo Pd di Monsano, avanza critiche pretestuose, visto che ogni amministrazione è competente sul proprio territorio. L’amministrazione di Jesi ha scelto le sue priorità. Già nel 2017 i circoli Pd di Jesi e Monsano esortavano la messa in sicurezza. Appare bizzarro oggi che il Pd governa Jesi che accusino Monsano di non avere a cuore i cittadini".