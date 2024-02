Protesta nella scuola Materna: "Il progetto non si può fermare. Rischiamo il danno erariale"

E alla fine l’incontro tra il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e una delegazione di maestre e genitori dei cento bimbi della scuola per l’infanzia Alba Serena di Torrette è avvenuto. Martedì, per l’esattezza, a Palazzo del Popolo. La riunione, che ha seguito di alcuni giorni quella con gli assessori Stefano Tombolini (Lavori pubblici), Daniele Berardinelli (Verde) e Antonella Andreoli (Politiche educative), è servita al primo cittadino per "fare una ricognizione più precisa della situazione, che sto monitorando dall’inizio", racconta al Carlino. E ovvero quando è esplosa la protesta delle famiglie, allarmate dalla costruzione di un asilo nido nel giardino della materna. Circostanza che priverebbe i piccoli studenti di un’oasi di verde e di spazi all’aperto ma che, soprattutto, li costringerebbe a convivere con un cantiere per due anni.

"A loro – continua il sindaco Silvetti – ho fatto presente che quella progettazione l’abbiamo ereditata dalla precedente amministrazione e che, interromperla oggi, esporrebbe il Comune ad un problema serio e non possiamo permetterlo". Quale? Trattandosi di un intervento finanziato con il Pnrr, mandarlo all’aria potrebbe provocare "un ipotetico danno erariale per le casse dell’Ente", aggiunge. Silvetti e i suoi stanno ragionando a fondo sulle soluzioni future. Per certo, "sono stati già impegnati 100mila euro per la progettazione, destinati alla ditta. Stoppare il progetto, vorrebbe dire perderli". E così, si è detto a più riprese, anche i finanziamenti del Pnrr sarebbero a rischio. "Dunque mi sono confrontato con i tecnici – prosegue – e, al momento, non ho potuto che prendere atto del luogo individuato per la costruzione dell’asilo nido. Che ripeto chiaramente, non l’abbiamo scelto noi". Questo farebbe presumere che l’iter per la costruzione dovrebbe proseguire, ma la Giunta sta ascoltando le istanze di mamme, papà e insegnanti almeno per fornire un’adeguata area all’aperto ai bambini: "C’è n’è una molto grande che abbiamo visionato anche dalle planimetrie che potrebbe essere sfruttata", dice. Ma non si esclude la messa a norma delle due ad oggi non utilizzabili. Nei prossimi giorni potrebbe essere compiuto un nuovo sopralluogo in via Misa. Intanto i lavori non partono "perché – conclude il sindaco – vorrei avere piena contezza degli interventi, in modo che possano compendiare la salvaguardia degli spazi all’aperto per i bimbi". Dall’Alba Serena la posizione è rimasta la stessa ("Bloccate il progetto"), ma è stata espressa anche soddisfazione per il dialogo col sindaco. In attesa di trovare la strada definitiva.