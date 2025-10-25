Proteste a Capodimonte: "Una montagna di rifiuti lasciata lì per giorni. Fermate quei furbetti"

Degrado a Capodimonte. Il grido d’allarme arriva dai residenti della zona di via Cialdini, in particolare in vicolo san Marco, dove tra incuria dei cittadini e la scarsa presenza di intervento da parte di Anconambiente hanno creato un mix devastante. È bastato un post sulla pagina social dedicata al popoloso e affascinante quartiere della vecchia Ancona per scatenare una serie di commenti: "Sono quasi due settimane che il bidone del grigio non viene svuotato e ogni giorno abbiamo sacchi di ogni materiale mescolato che vengono buttati qui, anche nella rupe – ha scritto una residente – Stamani (ieri, ndr) per buttare il mio sacco della plastica ho dovuto scavalcare questi sacchi per terra, luridi e contenenti ogni cosa, proprio perché io non riesco a lasciare i sacchi in terra. Mi domando perché la situazione, già critica, sia così peggiorata e spero che l’assessore al decoro, che non legge le mie mail, ma spero visiti questa pagina, dia una risposta e trovi una soluzione. Servono controlli, molta di questa immondizia viene da fuori e non dai condomini circostanti, più pulizia, più informazioni al cittadino, perché se l’immondizia ci travolge il problema diventa di tutti, non solo di chi abita qui".

La risposta dell’assessore con la delega al decoro, Daniele Berardinelli, non si è fatta attendere: "Forse c’è un errore nell’indirizzo email? Comunque taggatemi se non riesco a vedere i post, altrimenti solo se qualcuno me lo segnala, come successo in questo caso. Ricordo che si può segnalare direttamente ad Anconambiente tramite la App Junker che tutti conoscono". Berardinelli è andato oltre e successivamente nella mattinata di ieri ha pubblicato un altro post sulla pagina del quartiere, in particolare una foto che mostra come l’area è stata pulita a fondo: "Il dirigente mi ha già risposto e chiedo se la situazione in quel sito sia la stessa adesso" scrive ben sapendo che i rifiuti sono spariti.

Il problema dei rifiuti e della raccolta da parte di Anconambiente è un tema che tocca molto da vicino i residenti di Capodimonte. In particolare i ‘viaggi’ di cittadini di altri quartieri fino a Capodimonte proprio per disfarsi delle varie frazioni oltre a un altro fenomeno poco chiaro: "Il problema non è solo il ritiro, ma l’accesso esterno ai cassonetti. Siamo sommersi di materiale che non appartiene ai condomini circostanti – scrive la residente – Spesso vengono ragazzi a perlustrare il contenuto dei cassonetti e tirano fuori di tutto, abiti, felpe e così via".

p.cu.