Proteste a Sappanico "Tombe danneggiate da chi taglia quell’erba Più rispetto per i morti"

di Marina Verdenelli

Potano l’erba al cimitero e danneggiano le tombe dei defunti. Succede a Sappanico dove un residente ha anche alzato il telefono per protestare con Anconambiente ma si è sentito rispondere così: "Il servizio è stato dato in appalto, non siamo noi i responsabili". Qualcuno però dovrà intervenire perché almeno al campo santo il rispetto dovrebbe essere d’obbligo. "Anche la tomba di mia moglie è stata scalfita – racconta Claudio Crescini, 65 anni, residente della frazione – me ne sono accorto la scorsa settimana. Io vado spesso al cimitero perché ho lì anche i miei genitori. Già lo scorso anno mi ero accorto che quando tagliano l’erba non badano a nulla ma la cosa è peggiorata. Si sollevano tanti sassi che vanno a sbattere contro le lapidi dei nostri defunti. A rimetterci sono soprattutto quelle dei loculi in basso, raso terra, che sono anche i posti più costosi. Insomma uno paga di più e si ritrova la tomba rotta. Non va bene. Le lapidi sono tutte sbeccate".

E’ stato proprio Crescini che ha telefonato ad Anconambiente, pensando che fossero loro ad occuparsi della cosa ma a quanto pare non c’entrano nulla. "Mi hanno risposto che non sono lavori che fanno loro – dice il residente – il servizio è stato dato in appalto. Io ho risposto che comunque qualcuno deve venire su a vedere cosa fanno perché non stanno lavorando bene, ci sono danni alle tombe. Qualcuna persino il vetro dove c’è la fotografia del defunto. In una lapide ad una donna ritratta è stato rotto il vetro con un sasso rimbalzato proprio all’altezza degli occhi. Non so se i parenti di quella defunta se ne sono già accorti. Ma sono tante altre le tombe rimaste danneggiate".

Chi taglia i ciuffetti d’erba che si creano lungo il camminamento del cimitero, o a ridotto del marciapiede, non bada al fatto che il macchinario solleva i sassi presenti che come schegge impazzite vanno dappertutto a forte velocità creando buchi e rigature alle lapidi. Il residente ha chiesto l’intervento dell’associazione Anti Degrado che è stata sul posto per dare supporto.

Al cimitero venerdì sono andati il presidente Paolo Baggetta e il portavoce Fabio Mecarelli. "Sono danni causati dallo sfalcio dell’erba – conferma Mecarelli – il decespugliatore fa sollevare i sassi che intaccano anche le foto dei cari estinti. C’è anche una mancanza di pulizia del cimitero e i lavori di ampliamento dei nuovi colombari sono fermi da tempo. Dal cartello del cantiere dovevano essere finiti a febbraio. Chiediamo all’amministrazione comunale e a chi ha l’appalto di fare più attenzione. Sarebbe da bloccare il pagamento di chi ha fatto il lavoro".