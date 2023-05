Proteste al campo delle Palombare "Porte come gabbie e pericolose Così sembra di stare ad Alcatraz"

di Marina Verdenelli

A qualcuno sembrano delle gabbie, ad altri delle celle di un carcere tagliate a metà. Non piacciono le nuove porte da calcio dell’impianto sportivo che si trova in via dell’Artigianato, alle Palombare, vicino alla chiesa. Il campetto è stato oggetto di un restyling che sta interessando l’intero quartiere, riqualificato con una nuova piazza più funzionale, una nuova illuminazione e nuovi marciapiedi per un migliore decoro urbano. Se da un lato però la zona ha un aspetto più curato, dall’altro stona un po’ come si sia messo mano al campetto da calcio e basket. Il Comune ha rifatto la pavimentazione e provveduto ad una nuova recinzione cambiando anche le due porte che prima avevano una struttura con la rete, più anni ‘90. Le due porte sono state montate pochi giorni fa e adesso sono tutte di ferro, ad ogni lato, e sui social c’è chi le ha definite "porte gabbia". Imperversano le foto sulla rete dove anche il consigliere di opposizione Daniele Berardinelli ne ha approfittato per metterci un bel carico da undici ribattezzando il campo da calcetto con il nome di Alcatraz, l’ex carcere americano di massima sicurezza che oggi è diventato ormai un museo. A preoccupare i cittadini non è solo l’aspetto estetico ma anche quello funzionale. Avendo solo supporti rigidi si teme che qualcuno, giocando, possa finirci contro e farsi molto male visto che quando c’è una partita slanci e salti non mancano.

Visto il polverone sollevato dal web, il Carlino è andato a vedere da vicino il campetto e le sue due porte. L’area sportiva è ancora chiusa tanto che la rete attorno comprende anche i due accessi che saranno aperti con il collaudo e l’inaugurazione del campetto, tra non molti giorni. Le due porte gabbia dal vivo non hanno oggettivamente un bell’aspetto ma pare siano totalmente a norma e fatte così proprio per farle durare di più. "Sono omologate – spiega Stefano Foresi, assessore alle Manutenzioni – per avere una doppia funzione, sia per giocare a calcetto che per giocare a basket visto che incorporano anche il canestro e dovevano essere rispettate certe misure precise. Le abbiamo messe anche al parco Pacifico Ricci, lì già le hanno utilizzate, ci hanno fatto anche i tornei e non hanno dato nessun problema. Sono porte certificate che permettono un doppio utilizzo del campo e non ci saranno pericoli. A giorni il campetto verrà aperto, dobbiamo aspettare che si asciughi la nuova base fatta e poi tornerà nell’uso del quartiere. Procederemo anche al secondo sfalcio di erbe per il vicino parco pubblico".