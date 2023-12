Proteste al mercatino di piazza Cavour: "Ci mandano via, meglio sul Corso"

Proteste di Natale, format da rivedere per qualcuno. Gli ambulanti delle casette di legno in rivolta nel mercatino natalizio di piazza Cavour: "Ci fanno andare via da qui il 26 dicembre per allestire il palco del Capodanno: che senso ha? Era meglio gli scorsi anni, quando eravamo in corso Garibaldi. Nel 2024? Andremo altrove". ´Ancona che brilla´ parte in salita. Non solo le polemiche per le luci tricolore che dividono, le aiuole di corso Garibaldi che fanno storcere il naso e i Magi che arrivano in anticipo sul presepe (bellissimo) di piazza Roma. Ora, c’è anche piazza Cavour. Davide Benvenuti serve castagne e vin brulé: "Ci hanno detto troppo tardi che saremmo dovuti andare via con 7 giorni di anticipo, quando avevamo già pagato tasse e albergo. Gli altri anni le casette restavano fino al 6 gennaio. E poi essere concentrati qui è un caos, il sabato è un delirio – evidenzia – Io ho pagato la settimana prima di saperlo, ho prenotato l’albergo fino a gennaio. Non si fa così, ne trarrò le conclusioni per il prossimo anno. Per lavorare pago 2500 euro. In tantissimi sono convinti che arriviamo alla Befana e invece devono fare il concerto". L’azienda di Benvenuti perderà "7-8mila euro di incasso".

Voce fuori dal coro quella di Giancarlo Marini, che vende tartufi: "Lavoriamo bene, siamo stati avvisati per tempo di lasciare la piazza il 26. Certo, è una scelta che ci penalizza, perché l’ultimo dell’anno lavoriamo tanto, però ci adeguiamo". È un fiume in piena Roberto Diotallevi, di Bottega maestro: "Se il mercatino diventa un peso, meglio non farlo – glissa – Abbiamo perso tantissimo in termini di incasso rispetto allo scorso anno. Forse un 60%. Si vendeva di più quando eravamo su Corso Garibaldi. La gente era propensa nel richiedere prodotti di un certo livello, qui cerca solo cose da 10-15 euro. Per il 27 dobbiamo sloggiare, il cambio di location ci ha penalizzato, la zona frequentata di Ancona non è piazza Cavour e le decisioni su costi e organizzazione ci sono arrivate all’ultimo. È una situazione complicata e controproducente, che non ci aspettavamo. La chiusura anticipata preclude il risultato del mercatino: dal 27 al 6 gennaio ci rivolgeremo ad altre città, dobbiamo pur lavorare. Il 2024? Bisogna valutare location, periodo, costi e allestimenti, che devono essere di qualità. Il mercatino deve essere un’attrattiva come a Bolzano e Candelara, dove si fanno i pullman turistici. Era meglio lo scorso anno, non vede? Mancheranno 17 bancarelle. In centro è un continuo passaggio. E le ferie partono da Natale, che senso ha farci sbaraccare il 26?".

"Essere ammassati qui è sbagliatissimo, prima era più lineare. Farci lavorare fino al 27? Assurdo. È l’unico capoluogo di regione che sotto le festività natalizie avrà il caos, coi camion che smonteranno le casette. Da Natale al 7 gennaio era sempre festa negli altri anni", commenta Fabiola Vitali. Tra cappelli e sciarpe dice: "Se è di nuovo così, non so se tornare. La soluzione? Le casette al viale, o tornare in corso Garibaldi. Prima i negozi si lamentavano che coprivamo le vetrine, ora perché non c’è gente, bar compresi". Come conferma Romina Palpacelli, del Plaza Portonovo ("C’è meno gente").

Tutto ok per Manuel Rambelli, della Sky Wheel: "Lavoriamo molto, la piazza è piena, la ruota è ormai un’attrazione formidabile e il meteo aiuta".