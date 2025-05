Proteste all’ex Umberto I: "Guardia medica a ostacoli: troppe barriere per i disabili"

Barriere architettoniche alla nuova guardia medica dell’ex Umberto I. La denuncia arriva dalla presidente della sezione locale di Aniep Maria Pia Paolinelli che lamenta un accesso difficoltoso e lettini non regolabili nella struttura sanitaria inaugurata da poco più di un mese. Recatasi presso la struttura nei giorni scorsi per necessità, Paolinelli ha constatato una situazione a due facce. "Mentre l’accesso ai poliambulatori presenti nello stesso edificio è perfettamente a norma, con scivolo e campanello per annunciarsi – spiega – raggiungere i locali della guardia medica è tutta un’altra storia". Il percorso per arrivare al servizio di continuità assistenziale è risultato impervio: "Una salita impossibile da affrontare autonomamente con una carrozzina manuale – racconta Paolinelli – rende indispensabile l’aiuto di un’altra persona. Ma se l’accompagnatore è anch’esso anziano o con difficoltà?".

A questo si aggiunge, secondo la denuncia, una segnaletica insufficiente per orientarsi facilmente verso i locali. Ma le criticità non finiscono con il percorso esterno. Una volta all’interno, pur elogiando la professionalità della dottoressa di turno, Paolinelli ha notato un altro ostacolo significativo: il lettino medico. "Fortunatamente non ho avuto bisogno di essere visitata sul lettino – afferma – ma se fosse stato necessario, per me sarebbe stato impossibile salirci. Era alto e fisso".

La presidente Aniep sottolinea come la presenza di lettini non regolabili in altezza rappresenti una violazione del diritto del paziente con difficoltà motorie a essere visitato in modo sicuro e dignitoso. "È inaccettabile che in una struttura sanitaria appena inaugurata siano ancora presenti attrezzature non a norma" commenta Paolinelli, evidenziando come questo sia un problema annoso e diffuso ("La questione dei lettini non regolabili è antica, sono presenti ovunque"). Di fronte a questa situazione, Maria Pia Paolinelli ha già annunciato l’intenzione di approfondire quanto constatato in prima persona, auspicando interventi correttivi per garantire una reale accessibilità universale ai servizi sanitari essenziali come la guardia medica.

Ilaria Traditi