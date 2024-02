Proteste per l’asfalto: "Ma iniziano i lavori"

Ancora pioggia di proteste per la situazione dell’asfalto, specie nella rotatoria di viale don Minzoni e via Pasquinelli, ma i lavori starebbero per partire. "La ditta è stata incaricata e stiamo firmando gli affidamenti per i lavori di asfaltatura di quattro rotatorie (tra cui quella incriminata, ndr) e di una porzione di via Tabano, la parte più alta rispetto alla zona di via del Burrone – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni - Se il meteo e le temperature lo consentiranno, nei prossimi giorni potranno partire i lavori".

Le rotatorie che saranno sistemate sono: quella vicino alla stazione tra via Ricci, viale XXIV Maggio e viale Don Minzoni, quella tra via Pasquinelli e viale Don Minzoni e quella tra la stessa via Pasquinelli e via Bocconi. La quarta è la rotatoria dalla parte opposta della città, tra viale Verdi, viale Papa Giovanni XXIII e via Martin Luter King. I lavori "consistono nel rifacimento del sottofondo stradale per garantire la massima stabilità e resistenza al passaggio dei mezzi pesanti, poi nuova asfaltatura". sa.fe.