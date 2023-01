Protestò per le liste d’attesa, muore a 105 anni

di Sara Ferreri

La città piange Ida Cucco, scomparsa a 105 anni dopo una lunga vita all’insegna della cultura e della vivacità intellettuale. Era tra le più anziane del comune e tra le più longeve delle Marche. Nata il 3 ottobre 1917, a Genga, durante la prima Guerra mondiale, nonna Ida era andata più volte in tv, alla trasmissione La vita in diretta, approdata a Fabriano in occasione dei suoi 100 anni. "Ho lavorato tanto e ho avuto quattro figli, due dei quali deceduti neonati. Oggi vivo in ozio, leggo molti libri e mi piace leggere". In occasione del secolo di vita, nonna Ida si è iscritta ad un nuovo corso dell’università popolare di Fabriano che già frequentava e di cui è diventata poi socia onoraria. A ricordarla, commossa, anche Maura Nataloni, assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano: "Ricordiamo Ida che ha saputo cogliere in modo pieno il dono di una vita molto longeva. All’età di 105 anni l’abbiamo da poco celebrata come iscritta più anziana, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-23 dell’Università popolare di Fabriano". "La nostra cara iscritta onoraria dell’Università Popolare Ida Cucco – ricorda la presidente dell’’ateneo’ Fernanda Dirella –, dopo una bella e lunghissima vita di 105 anni, ha lasciato questa terra. Una persona buona, dolcissima, amante della lettura, donna di fede e di amore alla vita. Lucidissima fino ai suoi ultimi momenti di vita. I giorni vissuti erano tanti, e mi raccontava che ogni giorno chiedeva a Dio se si fosse dimenticata di lei. Dio questa notte, prima dell’alba di questo nuovo giorno 7 gennaio l’ha chiamata a sé, in paradiso, tra Angeli e Santi. Buon viaggio Ida, a Dio. Condoglianze ai suoi amati figli Loretta e Luigi, alla nuora Paola, ai nipoti e pronipoti". Ad aprile del 2019 quando aveva 102 anni è di nuovo andata alla ribalta tv dopo la denuncia arrivata tramite Il Carlino: "Allo sportello Cup mi hanno detto che per una ecografia all’addome, sarei dovuta tornare l’anno dopo". Dopo la denuncia pubblica tramite Il Carlino, la nonnina è stata chiamata dall’Asur vedendosi anticipare la visita. In tanti, cliniche private e medici hanno chiamato a casa della nonnina per offrire la prestazione a lei necessaria. In ogni caso nonna Ida e sua figlia avevano deciso di non accettare le offerte ricevute, né il nuovo appuntamento anticipato dopo la denuncia. La salma di Ida Cucco, vedova di Amleto Bartocci, si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, domani alle 15 il funerale alla chiesa dei S. S. Biagio e Romualdo di Fabriano.