Protezione civile a Cupramontana: un campo per ragazzi

Iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del IV campo scuola "Anch’io sono la Protezione Civile". Dopo mesi di lavoro per l’organizzazione dell’evento, mercoledì al via, all’Abbazia del Beato Angelo, il campo scuola di protezione civile organizzato dal gruppo comunale volontariato di protezione civile di Cupramontana, dalla Croce Verde di Cupramontana (con il sostegno dell’Anpas Marche), e dall’associazione nazionale carabinieri di Cupramontana. L’iniziativa è dedicata ai ragazzi residenti e non nel comune, tra i 10 e i 16 anni. Lo scopo è formare i giovani di oggi e prepararli ad essere cittadini consapevoli domani. Il progetto è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione Carifac. Sono previste cinque giornate (dal 30 agosto al 3 settembre) con pernottamento in tenda alle quali parteciperanno 40 ragazzie. Tra gli obiettivi del campo "incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, contribuire alla prevenzione dei rischi anche attraverso la diffusione di buone pratiche di protezione civile, favorire la conoscenza dei compiti del servizio nazionale e sensibilizzare sul tema dei piani di emergenza così da facilitare anche un confronto con le amministrazioni locali".