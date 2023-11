Protezione civile, hub straordinario. Dieci milioni: ex Genny recuperata

Dieci milioni di euro per la nuova sede della Protezione civile negli edifici dell’ex Genny, "uno degli atti più importanti del quinquennio della giunta Acquaroli, uno dei più lungimiranti e probabilmente uno dei più utili", come ha specificato l’assessore regionale Stefano Aguzzi. La nuova sede in via Albertini, di circa ventimila metri quadrati, è costata 3,9 milioni di euro. Gli altri 6 milioni circa serviranno per ristrutturare il capannone retrostante e tutta la parte bassa dell’edificio principale, mentre in un successivo momento toccherà anche agli uffici.

"Vediamo anno dopo anno quanto gli eventi, anche quelli drammatici, si susseguono e quanto sia importante dare maggiore funzionalità alle attività legate all’emergenza", ha aggiunto Aguzzi che poi ha ripercorso la storia con cui la Regione è arrivata all’acquisizione dell’area dove progressivamente saranno trasferite tutte le attività connesse alla Protezione civile, compresi dunque 112, 118, magazzini, economato e sismica. Un’occasione propizia per accorpare tutte le funzioni di Protezione civile in un edificio che per dimensioni e posizione è stato considerato ideale: "Ero da poco tempo assessore alla Protezione civile e l’allora responsabile David Piccinini, mi venne a trovare e mi disse che da anni si pensava di individuare una sede unica di Protezione civile che fosse la più funzionale e adatta possibile". A oggi, infatti, la Protezione civile è dislocata in diverse sedi, alcune anche in affitto. "L’idea di cercare un luogo dove poter accentrare tutte le attività di Protezione Civile e renderle più funzionali e a contatto l’una con l’altra, magari in una sede che fosse nostra, mi piacque – ha proseguito Aguzzi –. Quindi procedemmo con una delibera di intenti e poi attraverso un bando arrivammo a individuare questo luogo, particolarmente adatto per accentrare tutto. Nel primo anno non siamo riusciti a mettere in bilancio la cifra necessaria, ma lo abbiamo fatto per il 2023. A oggi l’area e gli edifici sono di nostra proprietà, abbiamo anche già a disposizione la somma destinata alla ristrutturazione che sarà effettuata in più step. Anche perché una parte ha bisogno di ben poco, altre invece di maggiori interventi".

I lavori partiranno la prossima estate, lo scopo sarà anche quello di realizzare un edificio a consumo energetico zero grazie al fotovoltaico. Entro il 2024 sarà completata la ristrutturazione del capannone che attualmente è nelle migliori condizioni, successivamente il resto, per concludere con gli uffici, come specificato dal direttore del dipartimento infrastrutture della Regione Marche, Nardo Goffi. "Esprimo a nome del sindaco e della giunta viva soddisfazione per questa operazione effettuata dalla Regione – ha aggiunto il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, presente insieme all’assessore Angelo Eliantonio –. Non solo sarà recuperata un’area significativa che era in stato di abbandono, ma la Protezione civile regionale sarà efficientata nel corso degli anni. Per noi un motivo in più di sicurezza e un piccolo privilegio, da capoluogo di regione".