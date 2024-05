Protocollo d’intesa tra Perugia e Fabriano

La Città del cioccolato e la Città della carta sempre più vicine. "La sorellanza tra la fontana Maggiore di Perugia e la nostra fontana Sturinalto - spiega l’assessore al Turismo Andrea Giombi - ha dato l’energia e la volontà per creare un rapporto di promozione reciproca che si sta traducendo in un protocollo di intesa tra Perugia e Fabriano. Creare un circuito turistico culturale è oltremodo necessario soprattutto nel nostro entroterra. Questa collaborazione è volta a promuovere in sinergia i musei civici e le rispettive manifestazioni che si tengono nelle rispettive città. Si pensi ad esempio – aggiunge - a Umbria jazz con Fabri Jazz, al Palio di San Giovanni Battista di Fabriano con la Manifestazione di Perugia 1416 tra medioevo e rinascimento". All’incontro che si è appena svolto a Perugia hanno preso parte l’assessore alla cultura di Perugia Leonardo Varasano, i consiglieri comunali di Perugia Sarah Bistocchi e Francesco Vignaroli che ha anche relazionato in sulla bellezza e i misteri connessi alla fontana Maggiore. Il prof. Fabio Marcelli ha messo a confronto le rispettive piazze di Perugia e Fabriano.