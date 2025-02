"Prova a prendermi", il musical

E’ il giorno del debutto per il musical ‘Prova a prendermi’, che dopo una residenza di allestimento realizzata in collaborazione con Bottega Teatro Marche va in scena oggi (ore 21) alla Fenice di Senigallia.

Protagonisti sono Claudio Castrogiovanni e Tommaso Cassissa, diretti da Piero Di Blasio. Quella senigalliese è l’unica data prevista nelle Marche. Dopo repliche in tutto il mondo, ‘Catch me if you can’ finalmente arriva nei teatri italiani.

Tratto dal film con Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, lo spettacolo mette in scena la storia vera di Frank Abagnale Jr. che, negli anni ‘60 riuscì a imbrogliare l’America per realizzare il proprio sogno di successo. Il racconto del giovane truffatore, arrestato dall’agente dell’FBI (e poi amico) Carl Hanratty, è stato preso e adattato per il teatro grazie alla maestria dei più illustri compositori e scrittori americani: Terrence McNally ha firmato il libretto e Marc Shaiman e Scott Wittman i testi e le musiche.

Per la versione italiana l’adattamento e la regia sono di Piero Di Blasio, le coreografie di Rita Pivano, le scene di Lele Moreschi, i costumi di Francesca Grossi. La produzione è di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni in accordo con Music Theatre International. La storia inizia raccontando le vicende della ricca famiglia Abagnale, composta da Frank, Paula e il figlio sedicenne Frank Jr., che viene scossa dai problemi del padre con il fisco statunitense. Nessuna banca gli concede un prestito, costringendolo a trasferirsi con la famiglia in un modesto appartamento. Paula inizia a tradire il marito, e sia il lui che il figlio lo scoprono. Vengono avviate le pratiche per il divorzio, e Frank Jr. scappa di casa quando viene costretto a scegliere il genitore per l’affidamento.

Il ragazzo vive in varie pensioni di New York sfruttando il suo blocchetto degli assegni, ma quando i 25 dollari sul conto aperto dal padre finiscono, gli assegni cominciano a tornare indietro. Il ragazzo si rende conto che l’unica soluzione è la truffa: sugli assegni cambia l’anno di nascita stampato e si ribattezza Frank Taylor. Avvalendosi della nuova identità, tenta di farsi cambiare gli assegni falsi da alcune delle banche più rinomate della città, che, tuttavia, rifiutano. A questo punto, il giovane decide di spacciarsi per un pilota della Pan Am... Biglietti: Teatro la Fenice (0717930842 e 3351776042) e biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket (online su vivaticket.com). Per informazioni: 0712072439 e amatmarche.net).