"Prove clandestine" di Cassini per la creazione del nuovo show

Torna la comicità irriverente e anche politicamente scorretta di Dario Cassini all’Accademia56 di Ancona. E’ qui che questa sera (ore 21) si potrà assistere a un evento molto particolare, tanto che nella presentazione sui social gli organizzatori rivolgono un invito: "Accorrete numerosi, quando vi ricapita?". La ‘rarità’ dell’appuntamento è spiegata dal titolo: "Prove clandestine (in improvvisazione libera) del nuovo spettacolo di Dario Cassini".

In pratica il pubblico avrà la possibilità di assistere a un ‘work in progress’, al processo creativo che dà origine allo spettacolo vero e proprio. Una specie di ‘prova aperta’, insomma, in cui gli stessi spettatori potranno magari fornire qualche spunto al comico.

Di sicuro nell’esibizione di Cassini non mancherà quello che rappresenta l’argomento principale delle sue battute e dei suoi monologhi, il suo cavallo di battaglia, per così dire: le donne. Il gentil sesso, infatti, viene preso sempre di mira da Cassini, anche se poi dietro la l’ironia e persino la ‘cattiveria’ si capisce che lui le donne le ama veramente. Ciò non toglie che non perde l’occasione per metterne in evidenza le manie, i tic, le fobie e le diverse tecniche di corteggiamento da usare nei loro riguardi. Consigli che potrebbero essere utili ai maschi in platea...

Dario Cassini è diventato noto al grande pubblico soprattutto grazie alla partecipazione al programma televisivo ‘Le Iene’ al fianco di Simona Ventura, ma alla sua popolarità hanno contribuito anche le sue molte apparizioni al ‘Maurizio Costanzo Show’. Ha partecipato come comico a ‘Zelig’ e a ‘Colorado’, oltre che a ‘Most Ridiculous’ (Comedy Central, 2019) con Gabriele Cirilli e ‘Only Fun – Comico Show’ (Nove, 2022).

Ulteriore popolarità gli è venuta dal programma "Il principe azzurro" condotto da Raffaella Carrà e da ‘Ballando con le stelle’, trasmissione a cui ha partecipato come concorrente. Una doppia curiosità: è fratello di Riccardo Cassini (comico e autore di programmi televisivi e radiofonici) e Marco Cassini (direttore editoriale e fondatore della casa editrice romana Minimum fax). Biglietto per lo spettacolo 12 euro; tessera TTdN 2 euro (valida per la stagione 2022-2023). Per informazioni e prenotazioni via whatsapp: 3927704328.

r. m.