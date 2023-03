Prove d’estate, in città arrivano i primi vip

Prove d’estate, sulla spiaggia di velluto arrivano i primi vip. Mercoledì Enzo Iachetti e Vittoria Belvedere hanno pranzato con vista Rotonda all’Angolino sul Mare. Ma in occasione della tappa alla Fenice dello spettacolo ‘Amici Fragili’, la scorsa settimana in città si è fermato anche Paolo Ruffini. A pochi mesi dallo start della stagione estiva, Senigallia si prepara a fare il pieno di ospiti illustri il 15 e 16 aprile, in occasione della 530esima Partita del Cuore in programma domenica 16 aprile alle 15 allo stadio ‘Bianchelli’: la Nazionale Italiana Cantanti sfiderà il Charety Senigallia e l’incasso sarà interamente devoluto agli alluvionati. Un’iniziativa fortemente voluta da Caritas Senigallia, in prima linea nell’alluvione che ha colpito la città lo scorso 15 settembre. Una raccolta fondi appoggiata anche da Panathlon Senigallia che sabato 15 aprile organizza una charety dinner a favore degli alluvionati per raccogliere ulteriori fondi. La lista degli ospiti è lunga: da Gianni Morandi e Enrico Ruggeri passando per Clementino, Sangiovanni fino a Lda, Leo Gassman e Rkomi. In campo anche grandi campioni come Fabrizio Ravanelli e Ciro Ferrara che indosseranno la maglia del charety. In città anche Valentino Rossi che ha scelto nelle scorse settimane il Tre Stelle Michelin Uliassi e La Taverna dei Guelfi.