Prove di dialogo tra Fratelli d’Italia e Antonelli. Lui: "Non tornerò con le Civiche, sì al confronto"

Il centrodestra regionale, con il governatore Acquaroli in testa, sta provando a unire l’ala osimana con quella delle Liste civiche e non solo per correre tutti insieme contro il centrosinistra. L’altra sera è stata organizzata una riunione tra FdI e Sandro Antonelli, candidato con propria lista che non intende tornare con le Civiche nonostante le avances, che è aperto al centrodestra ma la fumata è stata di nuovo nera.

"Ho sempre creduto nel dialogo e nella collaborazione, valori che ritengo imprescindibili per chiunque voglia davvero realizzare da protagonista la rinascita di Osimo, reduce da dieci lunghi anni di deludente amministrazione targata ’Pugnaloni centrosinistra’ – dice Antonelli – Ora più che mai la nostra città ha bisogno di un progetto ambizioso e strutturato. Per questo la mia posizione non cambia, così come rimane ferma e più che mai determinata la mia candidatura a sindaco. Sono disponibile a dialogare con chiunque voglia collaborare davvero".