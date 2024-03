Prove tecniche di "campo largo". E un’assenza...

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?". Parafrasando una celebre pellicola di Nanni Moretti ("Ecce Bombo"), l’esempio calza a pennello per Massimo Mandarano, consigliere di Italia Viva – Gruppo Misto, tecnicamente all’opposizione della giunta Silvetti, ma nei fatti molto critico con il centrosinistra e non da adesso: "Lo avevamo invitato stamattina – è stato il commento dei membri della minoranza, a partire dal capogruppo Dem Susanna Dini – ma aveva dei problemi di lavoro. E comunque il nostro documento dei 9 punti per 9 mesi di legislatura della destra lui non l’ha firmato". Non sono rari ormai gli episodi in cui Mandarano si è schierato con la maggioranza di centrodestra, mostrando la sua autonomia rispetto alla coalizione di centrosinistra che sta nascendo. Le prime prove del cosiddetto ‘Campo largo’ in salsa dorica si sono evidenziate ieri proprio in occasione della conferenza stampa organizzata dai consiglieri di minoranza per commentare i primi nove mesi della giunta Silvetti. A Palazzo del Popolo ieri hanno voluto essere presenti come uditori, invitati dagli organizzatori, i membri dei partiti fuori dal consiglio. C’erano i rappresentanti di Europa Verde, del Movimento 5 Stelle, dei Socialisti e dei Repubblicani.