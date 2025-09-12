Provincia da record. Vinti altri due milioni con un grattino a Osimo. E sono sette in 10 giorni

Si è risvegliata con una notizia da sogni d’oro ieri la città di Osimo dove tutti si stanno chiedendo chi possa essere il baciato dalla fortuna. Che sia una persona del posto o un turista che si è fermato in quella ricevitoria di Campocavallo non è dato saperlo ancora. Certo è che quel giocatore ha centrato il premio massimo da due milioni di euro con un biglietto "Nuovo 50x" al Gratta e Vinci. Il tagliando vincente è stato acquistato nella ricevitoria di via Jesi, il bar "Luisa" proprio di fronte al santuario. La dea bendata ha fatto fare davvero il "colpo grosso" al fortunatissimo, il cui nome resta appunto protetto dall’anonimato. E non è il primo milionario nel giro di pochi giorni in provincia di Ancona: il 2 settembre scorso c’è stata un’altra maxi vincita, anche superiore, ben cinque milioni di euro a Senigallia, vinti con un Gratta e vinci "Maxi miliardario New". Il fortunato ha acquistato un grattino da 20 euro nel bar "Sogno" all’interno del centro commerciale il Molino. Una vincita straordinaria raccontata con emozione dal titolare del locale Fabio Santilli: "Mi hanno avvisato dal concessionario che la vincita è avvenuta proprio qui", aveva detto ad Agimeg. Insomma in appena dieci giorni nella nostra provincia sono stati vinti sette milioni di euro con due Gratta e Vinci: se non è un record nazionale, poco ci manca. Ma se poi andiamo appena un po’ più indietro scopriamo cento giorni di fuoco per la nostra provincia: perché il 29 maggio scorso al bar Cico’s di Monte San Vito sono stati vinti altri due milioni di euro. E fanno 9 in cento giorni.

A Osimo intanto è festa. Bar e ricevitoria sono chiusi per ferie dall’1 settembre ma il titolare Luca Gasparoni ha ricevuto la notifica della vincita: "L’abbiamo saputo anche noi da poco, probabilmente il cliente l’ha acquistato a fine agosto e ha grattato a casa e poi per cifre così alte non si torna in tabaccheria per la convalida del biglietto ma ci si reca in banca o dal notaio e da lì viene dato il via alla procedura di incasso contattando le lotterie nazionali e così il tempo passa intanto – dice – Siamo molto felici per quanto accaduto, speriamo che la vincita sia arrivata a una persona che ne aveva bisogno o che aiuti in qualche modo le associazioni di beneficenza. Il vincitore resta a noi sconosciuto visto che il nostro bar tabacchi è molto frequentato da clienti di passaggio. Ci sono anche tanti clienti abituali ma se il vincitore dovesse essere qualcuno residente a Campocavallo la voce si sarebbe già sparsa molto velocemente". Ride e ci scherza su, ricordando un’altra grande vincita, non di certo pari a questa: "Quando gestivamo il bar alla Stazione di Osimo da noi vinsero 460mila euro giocando al ’5più1’ del Superenalotto. Fu una grande soddisfazione anche per noi, chiaramente non pari a quest’ultima".

Il biglietto "Nuovo 50x" costa 10 euro ed è tra i più richiesti. Nella parte superiore del tagliando sono presenti i "Numeri vincenti", che devono essere confrontati con i "Tuoi numeri": se uno o più dei "Tuoi Numeri" coincidono con i "Numeri vincenti", si vince il premio corrispondente. Alcuni simboli speciali permettono di moltiplicare le vincite: 5X, 10X, 20X e 50X, che moltiplicano la somma trovata per il rispettivo valore.