Provincia e dintorni. Dalle grotte ai borghi, tutti gli appuntamenti

Il clima natalizio (non quello atmosferico, a quanto pare) pervade non solo Ancona, ma l’intera provincia, dove sono tante le iniziative legate alla festività più attesa dell’anno. Di grande fascino sarà il Santo Stefano di Camerano, nella cui Grotta Ricotti ci sarà un presepe vivente straordinario realizzato grazie alla fondamentale collaborazione della Pro loco Maratti. Tre gli appuntamenti: il 26, l’1 e il 6 gennaio (dalle ore 16 alle 19.30). Tutto il centro storico sarà coinvolto in questa iniziativa. Martedì (ore 21, ingresso libero) si terrà anche il concerto di Riccardo Foresi ‘Swing Christmas’ al Palazzetto dello Sport, dove si potranno ascoltare i pezzi natalizi più amati e conosciuti ("White Christmas", "Santa Claus is coming to town", "Silent night", "Blue Christmas", "Oh Happy Day") in chiave swing. "La nostra città – dice il sindaco Oriano Mercante – ha la possibilità di rappresentare il contenuto religioso della Natività all’interno di una vera grotta. Sarà un’esperienza straordinaria per tutti quelli che parteciperanno e che sicuramente trasmetterà agli spettatori un’emozione forte".

Presepe vivente anche a Poggio Cupro, martedì e il 6 gennaio (ore 16-19). La scelta dell’antico borgo, racchiuso nella sua imponente cinta muraria, ha consentito un’eccellente ambientazione della natività, su alcune vie e luoghi del castello fortificato, invitando il visitatore ad ammirare alcuni degli spazi più suggestivi e carichi d’arte e di storia. Immancabile la visita al presepe vivente allestito all’interno del castello medievale di di Precicchie, martedì, l’1 e il 6 gennaio (ore 17). Quest’anno non ci sarà invece il presepe vivente di Genga, nelle Grotte di Frasassi, a causa dei vincoli legati al piano di sicurezza.

A Castelfidardo il tradizionale Concerto di Natale assume quest’anno una valenza speciale. Il connubio tra scuola civica di musica ‘Soprani’ e Chiesa Collegiata diventa ancor più forte in omaggio a Don Bruno, alla cui memoria sono dedicate le armonie che si ascolteranno dalle ore 17 di martedì: musica sacra barocca, con il concerto per due pianoforti e orchestra di Bach interpretato dai solisti allievi dell’Accademia Pianistica Unisono diretta da Emiliano Giaccaglia, e due brani sacri di Galuppi per voce e orchestra con gli allievi dell’Accademia lirica ‘Binci’ dei maestri Alessandro Battiato e Andrea Rocchetti (Sicut sagittae e Gloria Patri), il primo movimento del concerto brandeburghese numero 3 di Bach e il primo e secondo movimento del concerto per oboe e orchestra di Benedetto Marcello. La parte dell’oboe verrà sostituita dalla fisarmonica suonata dal maestro Luigino Pallotta.

Da ricordare che alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia è tornato dopo un lungo restauro l’artistico presepe napoletano. Il museo conserva anche un altro presepe di manifattura monastica. Apertura sabato, domenica e festivi (ore 9-12/16-19), tranne oggi pomeriggio, domani, il 31 dicembre e il mattino del 1 gennaio. Sempre a Senigallia un Natale a tutto Gospel per la gioia dei tanti appassionati di questo genere che impazza durante il periodo festivo di fine anno. Domani pomeriggio (ore 17) sul palco del Teatro La Fenice salirà infatti l’ensemble proveniente dalla House of Blues di Orlando (Florida), JP & the Soul Voices, uno dei complessi più accreditati in ambito internazionale.