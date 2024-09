Provincia, istruttoria pubblica al via

Mentre in città si continuano a raccogliere le firme contro l’impianto Edison per il trattamento dei rifiuti alla Zipa, in Provincia si va verso l’avvio dell’istruttoria pubblica votata in Consiglio comunale. L’avvio della procedura è stato richiesto dal Comune di Jesi e ci sono appena cinque settimane perché si svolga. "L’istruttoria pubblica scade il 2 ottobre prossimo" spiega il presidente della Provincia Daniele Carnevali. Giovedì prossimo invece con la riunione dei capigruppo si avvierà la fase dell’inchiesta pubblica la cui ricaduta sarà a livello comunale ed è volta a raccogliere pareri, contributi sotto forma di contradditorio per predisporre un documento finale che dovrà tener conto di eventuali criticità e contrarietà e dovrebbe essere parte integrante del procedimento che poi sarà votato in consiglio comunale. Ieri nel quartiere San Giuseppe le liste civiche di opposizione hanno raccolto ancora le firme per dire no all’impianto. Un centinaio quelle raccolte ieri mattina in poche ore. "Obiettivo - spiegano i promotori - è arrivare in breve tempo alle duemila firme".

sa. fe.