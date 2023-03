Provinciale del Conero pericolosa "Importante creare una ‘parkway’"

Domenica un’automobilista aveva fermato il proprio veicolo ed era scesa per agevolare l’attraversamento della carreggiata da parte di alcuni piccoli cinghiali smarriti lungo la provinciale del Conero. Un episodio che ha fatto emergere non tanto il tema della presenza della fauna selvatica nel territorio dell’area protetta, quanto della circolazione dei veicoli sulle strade che lo attraversano. Negli anni l’Ente parco ha proposto diversi progetti, eventi e campagne di sensibilizzazione destinati a coloro che transitano delle strade del Conero. L’ultimo progetto è "Io sono il Parco", grazie al quale è stato realizzato e distribuito materiale informativo ed è stata installata una nuova segnaletica stradale e catadiottri per ridurre l’incidenza di sinistri stradali con animali selvatici. "Il problema resta – dice il direttore del Parco del Conero Marco Zannini – e l’auspicio è che si affronti il tema attuando soluzioni prima che avvenga una tragedia come poteva accadere domenica sera". Secondo Zannini occorre ripensare dal punto di vista concettuale l’utilizzo della strada creando un progetto di viabilità dolce che consenta da un lato il transito di mezzi pubblici, civili e di sicurezza e dall’altro la convivenza senza pericoli per podisti, ciclisti villeggianti e amanti della natura ma i costi sono eccessivi. "Va ripensata la fruizione della strada – dice il presidente Silvetti - che assume il ruolo di asse principale della fruizione paesaggistica del Parco e rendendola una vera ‘parkway’ considerando l’accesso a nord, ad Ancona nella zona di Pietralacroce e a sud in corrispondenza della foce del Musone, aprendo un tavolo di confronto".