Provoca incidente e fugge Era senza l’assicurazione

Tampona un’auto, la danneggia e invece di fermarsi fugge e fa perdere le sue tracce. Pensava di farla franca un 33enne, tunisino, che il 13 giugno scorso ha provocato l’incidente coinvolgendo una Audi A1, in via Primo Maggio, alla Baraccola, guidata da un napoletano. L’uomo era al volante di una Bmw. Dopo il tamponamento ha finto di voler fare una constatazione amichevole, iniziando una manovra per accostare ma poi ha accelerato e si è dileguato nel nulla. I carabinieri della stazione di Brecce Bianche, dopo la segnalazione fatta dal conducente dell’Audi, sono risaliti alla targa e anche al pirata della strada che è stato denunciato per lesioni e ha preso una multa amministrativa. Il 33enne, residente a Camerano, aveva dei precedenti e soprattutto non aveva coperto la sua auto dalla polizza assicurativa. Per questo, verosimilmente, si era dato alla fuga dopo l’incidente senza nemmeno provare a spiegare che era in difficoltà con l’assicurazione. L’auto del napoletano aveva subito, per l’impatto, diversi danni alla carrozzeria che non gli sono stati risarciti.