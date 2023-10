"Provocazioni e ambiguità con ‘Ferdinando’"

Agosto 1870: il Regno delle Due Sicilie è caduto e la baronessa Donna Clotilde nella sua villa vesuviana si è ‘ammalata di disprezzo’ per il re sabaudo e la ‘nuova’ Italia unita. Le fa da infermiera Gesualda, cugina povera e inacidita dal nubilato, in realtà amante del prete di famiglia Don Catello.

Un ‘ménage’ fatto di rancori e bugie, che esplode quando in casa arriva un adolescente dalla sensuale bellezza... Ecco in estrema sintesi ‘Ferdinando’’, capolavoro di Annibale Ruccello che Arturo Cirillo porta in scena alle Muse di Ancona da oggi a domenica, nel doppio ruolo di regista e interprete (è Don Catello).

Cirillo, lei frequenta da tempo l’opera di Ruccello, e ha detto che quest’opera è diversa da tutte le altre. In che senso?

"Le altre sono ambientate in un tempo contemporaneo, gli anni ‘70 e ‘80 del Novecento. Questa è l’unica che vive in un tempo ‘antico’, anche se in realtà è un finto teatro storico. Le inquietudini e la sensibilità del testo sono novecentesche. I personaggi entrano nel profondo del loro essere, rivelando aspetti ‘estremi’ delle loro personalità. Non sono personaggi da romanzo ottocentesco".

Lei ha parlato di teatro della crudeltà, citando Artuad.

"Sì, il riferimento è a un teatro fatto di provocazioni, di ambiguità. Ho citato Genet, ma anche Bunuel e Pasolini, il cui film ‘Teorema’ è quasi un modello. E’ ambiguo il vizioso Don Catello, forse il personaggio più inquietante e ‘contemporaneo’, basti pensare ai temi dell’omosessualità e della pedofilia. Ma non definirei ‘Ferdinando’ un testo anti religioso. Ruccello aveva molto rispetto per la religione e le credenze popolari".

Questa villa nobiliare sembra davvero una sentina di vizi.

"Ruccello mette in scena la depravazione, e un ambiente in sfacelo. In realtà ogni personaggio ha un disperato bisogno d’amore, persino Don Catello, perché ognuno di loro è profondamente solo. Anche il rapporto con se stessi è travisato, per cui le conseguenze possono anche sfociare nella violenza, oltre che nella patologia".

Ferdinando, questo sedicenne dalla bellezza efebica che potrebbe ricordare ‘Morte a Venezia’, è solo vittima o anche carnefice?

"Ruccello amava moltissimo Visconti, che oltre a ‘Morte a Venezia’ ha diretto ‘Il gattopardo’... Lo cita anche in una sua opera, ‘L’ereditiera’. Diciamo che Ferdinando parte come vittima, ma con il procedere della storia, verso al fine, le cose cambiano. Non voglio svelare tutto. Diciamo che in questa villa decadente sono decaduti anche i sentimenti più umani. Ferdinando riceve un’educazione al contrario, che gli farà conoscere il lato ‘nero’ della realtà".

Per molti l’unificazione nazionale non è mai riuscita. L’Italia resta un paese diviso in due. Che ne pensa?

"La questione meridionale non è mai stata risolta. E non la risolverà certo il ponte sullo stretto. Tra l’altro dell’italiano, inteso come lingua, in quest’opera se ne parla male. In effetti è molto meno teatrale del napoletano, che è una lingua, non un dialetto. A teatro, riguardo alla drammaturgia, in Italia c’è stato spesso il bisogno di un ritorno all’ambito ‘locale’, dal napoletano al veneto".

Ad Ancona lei ormai è di casa. Marche Teatro l’ha ‘adottata’...

"Penso tutto il bene di Marche Teatro, che ha prodotto molti miei spettacoli. Spero che il sodalizio non finisca mai. Qui mi sento ‘protetto’. E io cerco di ricambiare".

Raimondo Montesi